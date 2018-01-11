Fenerbahçe, Antalya kampındaki hazırlıklarını sürdürdü

Hakan TARHAN / ANTALYA, (DHA)

Fenerbahçe, Süper Lig\'de ikinci yarının hazırlıkları kapsamında yaptığı kampta çalışmalarına devam etti.

Antalya\'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi\'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı. İdmana salonda yapılan dayanıklılık çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra sahaya geçti. Bir bölümü basına açık ve sağanak altında gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapıldı.

Fenerbahçe\'de sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Eljif Elmas, Luis Neto ve Vincent Janssen, takımdan ayrı, özel bir program dahilinde çalıştı. Sakatlığını atlatan Mehmet Ekici ise yaklaşık 1.5 ayın ardından ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı.

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