Fenerbahçe, Alanyaspor'un Yunan yıldızını istiyor: "Bakasetas'ı ver, Jailson'u al"

Fenerbahçe'nin radarında Alanyaspor'un 10 numarası Anastasios Bakasetas var. Sarı-Lacivertlier, Alanyaspor'a Bakasetas karşılığında Jailson'ı önderdi.

Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre limit sorunlarıyla uğraşan sarı-lacivertliler, bu yıl 43 maçta 13 gol-8 asist üreten ve kariyer sezonunu geçiren Yunan yıldız için takas önerisiyle Akdeniz ekibinin kapısını çaldı.

Fenerbahçe, Alanyaspor'a Bakasetas'a karşılık Jailson'u önerdi. 27 yaşındaki oyuncunun Alanya ile 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.

Akdeniz ekibiyle sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye gelen teknik patron Erol Bulut da eski öğrencisini çok istiyor. Jailson, 2018'de 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Geçen sezon 35 maça çıkıp 1 gol atan Brezilyalı orta saha, zaman zaman stoperde oynatılmıştı. Fenerbahçe, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kararını bekliyor.