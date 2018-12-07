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Spor

Fenerbahçe, Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu'da antrenmana katıldı İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe, Süper Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı

07 Aralık 2018 18:32

Yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu\'da antrenmana katıldı

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Süper Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. 
Can Bartu Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenman teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde, saat 11.30\'da başlarken Giresunspor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Takımda yer alan diğer futbolcular ise salonda yaptıkları core çalışmalarıyla antrenmana başladı. İkinci bölümde ise kademeli olarak gerçekleştirilen koşu programlarıyla antrenman sona erdi.
Çalışmalara yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu\'da katıldı ve ilk antrenmanına çıktı. 
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenman ile Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

(FOTOĞRAFLI)

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