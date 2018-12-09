Fenerbahçe, Akhisar deplasmanında çıkış arıyor

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Akhisarspor'a konuk oluyor. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den yayınlanıyor.
Karşılaşma devam ediyor...
İşte ilk 11'ler
Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Sissoko, Serginho, Josue, Barbosa, Onur, Bokila.
Teknik direktör: Cihat Arslan
Fenerbahçe: Harun, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Isla, Mehmet Topal, Barış Alıcı, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Slimani.
Teknik direktör: Erwin Koeman