Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor karşısında liderliği korudu: 0-3

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Akhisar Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Şener Özbayraklı Manisa'daki maçta 1 gol ve 1 asistle galibiyetin mimarı olurken Beşiktaş derbisinin kahramanı Volkan Şen Akhisar'ı da boş geçmedi. Son sözü 90+4'te Fernandao söyledi.

Derbide Beşiktaş'ı yenerek liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Akhisar Belediyespor'a konuk oldu. Manisa 19 Mayıs Stadı'nın bozuk zemininde oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler Şener Özbayraklı (Dk. 35') , Volkan Şen (Dk. 51') ve Fernandao'nun (90+4) golleriyle 3-0 kazandı.

Fenerbahçe liderlik koltuğunda

Bu galibiyetle birlikte puanını 56'ya çıkaran Fenerbahçe, 2 maçı eksik Beşiktaş'ın 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Akhisar Belediyespor ise 37 puanla 7 .sırada kaldı.

Fotomaç'ın haberine göre, Vitor Pereira karşılaşma öncesi, 19 Mayıs Stadı'ndaki kötü zemine göre oyun planı kurguladıklarını açıklamıştı. Pas yapmaya el vermeyen kötü zeminde bu açıklamanın doğrultusunda sarı-lacivertliler Akhisar kalesini ceza sahası dışından atılan şutlarla sarstı.

Beşiktaş karşısında uyguladığı taktikle övgü alan Pereira'nın Akhisar maçı stratejisi de hedefi buldu. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmanda Şener Özbayraklı'nın 35. dakikada çok uzaklardan çektiği harike şutta topun ağlarla buluşmasıyla golü buldu. Türkiye Kupası'nda da Antalyaspor maçında uzaklardan enfes bir gol atan Şener Özbayraklı sarı-lacivertli forma altındaki ilk lig golüne imzasını attı. Fenerbahçe devre arasına bu güzel golle 1-0 önde girerek avantajı yakaladı.

Volkan Şen'den iki haftada iki gol

Beşiktaş derbisinin yıldızı Volkan Şen 51'de farkı 2'ye çıkaran golünü attı. İlk golün sahibi Şener Özbayraklı, sap kanatta sürüklediği atakta Alper Uludağ'dan çok şık sıyrıldıktan sonra ceza alanı içine girdi. Şener'in altıpasın hemen dışına yerden pasını iyi takip eden Volkan Şen topu kaleci Milan Lukac'ın solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.

Fernandao farkı 3'e çıkardı

Oyuna sonradan giren Fernandao 90+4'te attığı golle farkı 3'e çıkardı ve Süper Lig'deki gol sayısını 11'e çıkardı. Sarı-lacivertliler son dakikada gelen bu golle Manisa'dan 3 gollü galibiyetle 3 puanla ayrılmayı başardı.