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Spor

Akhisar Belediyespor tribünlerindeki "Ultras" yazılı Türk bayrağı tepkilere neden oldu

Yapılan yazılama, Türk Bayrağı Tüzüğü'ne muhalefete giriyor

06 Mart 2016 22:00

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe karşılaşması sırasında, Manisalı ev sahini takım taraftarlarının bulunduğu tribünde bir Türk bayrağına "Ultras" yazıldığı görüldü. Yazılama, sosyal medyada tepkilere neden olurken, aynı zamanda Türk Bayrağı Tüzüğü'ne de muhalefete giriyor.

Maçın başlarında durumu fark etmeyen güvenlik görevlileri, ilerleyen dakikalarda tepkilere neden olan bayrağı tel örgülerden indirdi.  

Türk Bayrağı Tüzüğü'nde yer alan 26. maddede "Yasaklar" başlığı altında şu ifadeler yer alıyor:

"Bayrak, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk olarak veya taşıdığı manevi değeri zedeleyecek biçimde kullanılamaz; 21'inci madde hükümleri dışında, ne maksatla olursa olsun, örtü olarak serilemez; oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz; elbise ve üniforma olarak giyilemez. Bu yerlere, masalara, kürsülere vb. eşya üzerine Bayrağın şekli yapılamaz.

Hiç bir siyasi parti, kuruluş, dernek, vakıf tarafından amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön ve arka yüzünde, Bayrak, esas ve fon olarak kullanılamaz.

Bayrağa sözle, yazıyla veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli itina gösterilmeden kullanılamaz."

Akhisar Belediyespor taraftarına tribün cezası verilip verilmeyeceği merak edilen konular arasında. 

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