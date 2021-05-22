Fenerbahçe Adası'ndaki arazi için özelleştirme kararı

Fenerbahçe Adası'ndaki 3 dönümlük denize sıfır arazinin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla özelleştirilmesine karar verildi.

Fenerbahçe Adası’nda, Kalamış Yelken Kulübü Dr. Asım Macit Eğitim Tesisleri’nin bulunduğu denize sıfır arazi özelleştirme kapsamına alındı. Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 3 bin 311 metrekarelik araziyle ilgili karara Cumhurbaşkanı Erdoğan imza attı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, "Arazinin kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine karar verilmiştir" denildi.

Fenerbahçe Kulübü kullanıyor

Fenerbahçe Adası önceleri Marmara Denizi’ne uzanan bir burundu ve ismi de Fenerbahçe Burnu olarak anılıyordu. Ancak Fenerbahçe Yat Limanı’nın inşa edilmesiyle birlikte, karayla olan bağlantısı kesildi ve ada halini aldı.



O günden sonra Fenerbahçe Adası ismini alan ada, bir araç ve bir yaya köprüsü olmak üzere, iki köprüyle karaya bağlanmış durumda. Fenerbahçe Adası üzerinde, Fenerbahçe Parkı, Fenerbahçe Feneri ve Fenerbahçe Spor Kulübü Konukevi yer alıyor. Özelleştirme kararı verilen 3 dönümlük arazi ise Kalamış Yelken Kulubü Dr. Asım Macit Eğitim Tesisleri olarak kullanılıyor.