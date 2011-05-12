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Spor

FENERBAHÇE ACIBADEM ŞAMPİYON  İSTANBUL (A.A)

12 Mayıs 2011 01:24

-FENERBAHÇE ACIBADEM ŞAMPİYON  İSTANBUL (A.A) - 11.05.2011 - Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi Play-Off final serisi 3. maçında Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom'u 3-2 yenenen Fenerbahçe Acıbadem, seride de durumu 3-0 yaparak 2010-2011 sezonunun şampiyonu oldu.  Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk iki setini Fenerbahçe Acıbadem alırken, başarılı bir geri dönüş gerçekleştiren Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom skoru 2-2'ye getirmesini bildi.  Final setinde rekabet sonuna kadar devam etti ve Fenerbahçe Acıbadem son bölümde etkisini artırarak karşılaşmayı kazanmayı başardı. Salon: Burhan Felek Hakemler: İlhami Şenyurt xx, Temel Öneri xx Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom: Özge xxx, Nikolic xx, Bahar xxx, Glinka xxx, Güldeniz xx, Poljak xx (Gizem xx, Nilay x, Melis x, Bahanur x) Fenerbahçe Acıbadem: Skowronska xxx, Osmokrovic xxx, Eda xx, Naz xxx, Chachkova xxx, İpek xx (Nihan xxx, Zülfiye x, Ergül x, Yağmur x, Seda x) Setler: 12-25, 20-25, 25-18, 25-19, 12-15 Süre: 116 Dakika (20, 26, 26, 29, 15)

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