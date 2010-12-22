Fenerbahçe Acıbadem dünya şampiyonu

T24 - Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Fenerbahçe Acıbadem finalde Brezilya temsilcisi Osasco'yu 3-0 mağlup ederek tarih yazdı!



Son yıllarda hem Türkiye'de hem de Avrupa'da göstermiş olduğu başarılarla dikkat çeken Fenerbahçe Acıbadem Voleybol Takımı, tarihinin en büyük kupasını kazandı.



Kadrosunda Skoworonska, Fofao, Sokolova, Osmokrovic ve Naz gibi dünyaca ünlü voleybolcuları barındıran Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımı, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Kulüplerarası Voleybol Şampiyonası Finali'nde Brezilya ekibi Sollys Osasco takımını 3-0 yenerek Dünya Şampiyonu oldu.



Bu büyük onurun sahibi olan Fenerbahçe Acıbadem hem de hiçbir rakibine set vermeden bu kupaya ulaşmış oldu.



Dünya Kulüplerarası Voleybol Şampiyonası Yarı Final Maçı’nda Dominik Cumhuriyeti ekibi Mirador’u 3-0 yenerek finali yükselen Fenerbahçe şampiyonanın ilk maçında yine Sollys Osasco ile karşılaşmış ve Brezilya ekibini 5-17, 25-23, 25-16’lık setlerle 3-0 mağlup etmişti.



İlk sette rakibi karşısında zorlanmasına karşın yıldızlarıyla skora giden Fenerbahçe Acıbadem 25-23'le 1-0 öne geçti. İkinci sette özellikle savunmasıyla rakibinin hamlelerini kısıtlayan sarı lacivertliler ikinci seti de 25-22 ile geçerek skoru 2-0'a getirdi ve büyük ölçüde rahatladı. Üçüncü sette de 2-0'lık üstünlüğün vermiş olduğu güven ve rahatlıkla mücadele eden Fenerbahçe Acıbadem son sette de rakibine şans tanımayarak 3-0 ile maçı noktaladı ve tarih yazdı.





Fenerbahçe rakiplerine set bile vermedi



Dünya Şampiyonası grup maçlarında kendi grubundan lider çıkan Fenerbahçe, ilk maçında Sollys Osasco'yu 3-0 ve ardından da Federbrau'yu 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. "Sarı Melekler", yarı finalde de Mirador'u 3-0 ile geçti ve finale kadar gelen yolda hiç bir rakibine set vermeden maçlarını 3-0 kazanmayı başardı. Finalde de Sollys Osasco'yu yine 3-0'la geçen sarı lacivertliler set vermeden Dünya Şampiyonu oldu.





