Fenerbahçe, 9 kişi kalan Gençlerbirliği'nden 3 puan aldı

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Halil İbrahim (k.k.) ve Ozan Tufan'dan geldi.

Gençlerbirliği 42'nci dakikada Rantie'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi, 85'te Murat Duruer

Maçın Özeti

'1 Karşılaşmaya Fenerbahçe başladı.

'3 Gençlerbirliği, Manu'yla bir kontra yakalamak istedi ancak Hollandalı futbolcu yavaş kaldı.

'4 Valbuena ile Fenerbahçe bir korner organizasyonu denedi, çalışılmış bir pozisyon olduğu anlaşılsa da, sarı-lacivertli futbolcular sahada istediklerini yapamadı.

'10 Fenerbahçe'de ataklar gelişirken artık Valbuena'nın yanı sıra Guiliano da dahil oluyor. Ancak Brezilyalı futbolcu yeterince formda bir görüntü çizmiyor. Alper'in yokluğu sarı-lacivertli ekipte hissediliyor.

'11 Ankara temsilcisi, Issıah'la hızlı atağa çıktı. Mehmet Topal, kaleye yakın bir noktada yaptığı kritik müdahaleyle topu kornere gönderdi. Kırmızı-siyahlı ekip, kornerden başarılı bir atak geliştiremedi.

'15 Guiliano, yaklaşık 20-25 metre sürdüğü topu sağ kanattan bindirme yapan Dirar'a verdi. Faslı futbolcunun ortası kaleci Hopf'ta kaldı.

'16 Fenerbahçe, Dirar'ın bu kez isabetli olan sert pasıyla tehlikeli bir pozisyon yakaladı. Topla buluşan Valbuena'nın şutu auta gitti.

'20 Valbuena'nın ortasına Halil İbrahim'in ters kafayla kendi kalesine yaptığı vuruş, Fenerbahçe'nin golü olarak değer kazandı: 0-1.

'27 Valbuena'nın kornerden yaptığı ortaya Roberto Soldado'nun yaptığı kafa vuruşu, direğe sürterek auta gitti.

'28 Ahmet İlhan'ın kullandığı kornerde Palitsevich'in kafayla yaptığı vuruş, kaleci Volkan'da kaldı.

'32 Ahmet Oğuz, Valbuena'ya yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü.

'34 Skrtel'in Ahmet İlhan'a yaptığı müdahale, hakem Ümit Öztürk tarafından penaltı olarak değerlendirildi. Pozisyonun ardından iki futbolcu da yerde kaldı.

'36 Pozisyonun ardından yaklaşık 2 dakika yerde kalan Skrtel, penaltı kararını öğrendiğinde hakeme sert bir tepki gösterdi.

'37 Penaltıyı kullanan Ahmet Oğuz, atışı gole çevirerek skora dengeyi getirdi: 1-1.

'42 Hasan Ali, Rantie'ye yaptığı müdahele sonrası sarı kart gördü. Rantie ise kırmızı kart gördü. Hasan Ali, yerde kaldıktan sonra yüzünü tuttu, yardımcısından onay alan Ümit Öztürk kırmızı kartı gösterdi.

İlk yarı sona erdi.

'46 Karşılaşmanın ikinci yarısına Gençlerbirliği başladı. Fenerbahçe'de Aatıf, Dirar'ın yerine; İsmail, Hasan Ali'nin yerine oyunda. Gençlerbirliği'nde ise Manu'nun yerine Murat Duruer oyuna dahil oldu.

'48 Isla, ceza sahası içinden şansını denedi. Şilili futbolcunun ters ayakla yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

'51 Gençlerbirliği'nde Halil İbrahim'in yerine Jailton oyunda.

'53 Yardımcı hakeme tepki gösteren Mathieu Valbuena, sarı kart gördü.

'55 Aatıf'ın ceza sahası dışından yaptığı güzel vuruş auta gitti.

'60 Maçta herhangi bir takımın baskın oynadığını söylemek güç. Gençlerbirliği 10 kişi olmasına rağmen diri bir oyun sergiliyor. Vardar'a elenmesinin ardından daha iştahlı oynaması beklenen sarı-lacivertli ekibin o istekliliği sergilediğini söylemek de kolay değil.

'62 Aatıf ve Soldado çok güzel bir paslaşma yaptı. Ancak Aatıf'ın ortasını Hopf uzaklaştırdı. Sarı-lacivertliler, Dirar ve Aatıf'ın olduğu kanadı bu dakikalarda zorluyor.

'66 Valbuena, ceza sahası yayı çevresinden frikik kullandı. Fransız futbolcunun kullandığı serbest vuruş, az farkla auta gitti. Fenerbahçe'nin savunmacıları da hücumlara destek vermeye başladı.

'67 Isla'nın ortasında ceza sahasında boş pozisyonda kalan Ozan Tufan, takımını tekrar öne geçirdi: 1-2.

'70 Gençlerbirliği'nde Vedat Muriqi oyuna dahil oldu. Çıkan isim Diallo.

'71 Fenerbahçeli Isla, Dirar'ın oyundan çıkmasının ardından özellikle hücumlarda çok daha aktif rol alıyor. Şilili futbolcu, görevini neredeyse kusursuz şekilde yerine getiriyor.

'77 İsmail sol kanattan bindirme yaparak şut çekti, Hopf gole izin vermedi. Az önce oyuna giren Muriqi tek başına kaldığı pozisyonda uzak mesafeden denedi ancak top üstten auta gitti.

'78 Geçen sene fazla forma şansı bulamayan, bulduğu şansları da yeteri kadar olumlu kullanamayan Aatıf, bu maçta ormayı istediğini gösteriyor. Faslı futbolcu, oldukça etkili oynuyor ve takımının oyununa dinamizm katıyor.

'83 Fenerbahçe bu dakikalarda daha çok topa sahip olarak oynuyor. Gençlerbirliği ise gol arayışını kontrataklarla sürdürüyor.

'85 Murat Duruer, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Gençlerbirliği 9 kişi. Tecrübeli oyuncu, Aatıf'a sert bir müdahalede bulundu.

'90 Fenerbahçe orta alanda top çeviriyor. Gençlerbirliği 9 kişi kalmasına rağmen karakterli bir oyun sergiliyor. Fenerbahçe'nin ataklarının etkisiz olması da başkent ekibini diri tutuyor.

'90+3 Sarı-lacivertli ekip, çok kişiyle geldiği ataktan Valbuena'yla yararlanamadı. 9 kişi kalan Gençlerbirliği'nde savunma çözülmüş durumda.

Karşılaşma sona erdi.