Fenerbahçe: 84 - Real Madrid: 75

İstanbul'da düzenlenen Final Four'da Real Madrid'i yarı finalde 84-75 yenen Fenerbahçe üst üste ikinci kez finale çıktı. Sarı Lacivertliler Pazar günü finalde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Basketbolda geçen yıl Euroleague şampiyonluğunu yaklaşık 2 saniye kala kaybeden Fenerbahçe, İstanbul'daki Final Four'a, seyircisinin de büyük desteği ile mutlak kupa hedefi ile başladı.

Fenerbahçe Real Madrid karşısında sahaya Dixon-Bogdanovic-Kalinic-Udoh-Vesely beşiyle çıktı. Sarı Lacivertliler özellikle Dixon'ın sayıları ve Udoh-Vesely ikilisinin pota altı hakimiyeti ile maça ağırlığını koydu. İlk periyot 21-13 bitti, Real Madrid'in sayılarının neredeyse tamamı Llull'dan geldi (11).

İkinci periyodun ilk 4 dakikası Fenerbahçe rakibine sayı şansı vermezken, Fernandez'in gerginliği arttırdığı bir pozisyonun ardından Real Madrid 11-0'lık bir seriyle çabuk pes etmeyeceğini kanıtladı. Bu dönemde maça ağırlığını koyan isim periyotta 8 sayı atan Bogdanovic oldu. Fenerbahçe ilk yarıyı 10 sayı farkla önde kapadı (44-34).

Fenerbahçe üçüncü periyota da çok sert savunma ile başladı, 5 dakika içinde farkı 15'e çıkardı. Real Madrid'i oyunda tutan üç üçlüğü ile Carroll oldu. Sarı Lacivertliler yine de 13 sayılık farkla son çeyreğe rahat girdi (63-50).

Real Madrid son periyotta da bir ara yakaladığı 8-0'lık seri ile pes etmese de oyunun kontrolü 40 dakika boyunca Fenerbahçe'deydi. Karşılaşmada özellikle dördüncü periyotta Udoh yıldızlaşan isim oldu. Son dakikaları İzmir Marşı eşliğinde geçen maçı 84-75 kazanan Fenerbahçe, 3. kez katıldığı Final Four'da 2. kez finale yükseldi.

Sarı Lacivertlerde karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen (MVP) Udoh (18 sayı, 12 ribaund, 8 asist) ile Bogdanovic (14 sayı, 6 ribaund) ve Kalinic (12 sayı, 6 ribaund, 6 asist) öne çıkan isimler oldu. Fenerbahçe üçlük yüzdesi hariç tüm istatistiklerde Real Madrid'e net üstünlük sağladı.

Real Madrid ise Fenerbahçe'ye sadece Llull (28 sayı, 8 asist) ve Carroll'la (21 sayı) direnmeye çalıştı. Ancak coach Obradovic'in yönetiminde, Sarı Lacivertliler normal sezonun birincisi rakibine şans tanımadı.

Euroleague'de ilk finalist ise geçen yılın şampiyonu CSKA Moskova'yı, yaklaşık 38 dakika geride olduğu maçta 82-78 yenen Olympiakos oldu.

Olympiakos'u sırtlayan oyuncular yine takımın Yunan yıldızları Spanoulis (14 sayı, 6 asist), Papanikolaou (14 sayı, 9 ribaund), Printezis (14 sayı, 7 ribaund) ve Mantzaris'ti (12 sayı, 6 ribaund).

CSKA Moskova'da ise 6. adam olarak oyuna giren Teodosic takımı adına fark yaratan isim olmasına rağmen, bitime 41 saniye kala takımı 2 sayı mağlupken attığı girmeyen zorlama üçlükle bir ölçüde maçın kaderini de belirledi.

Olympiakos ve CSKA Moskova iki yıl önce Madrid'deki Final Four'da da yarı finalde karşılaşmış, Yunan takımı benzer o maçı da 70-68 kazanmıştı.

Fenerbahçe ile Olympiakos arasında İstanbul'da Sinan Erdem Arena'da oynanacak 2016-2017 sezonu Euroleague finali Pazar günü TSİ 21:00'de başlayacak.