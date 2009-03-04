Fenerbahçe 7.maçı da kazandı

Fortis Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor'u 3-1 yenerek rövanş öncesi final için büyük bir avantaj elde eden Fenerbahçe, gözünü kupaya dikti.
26 yıldır kazanamadığı kupada bu sezon etkili performansıyla iddiasını ortaya koyan sarı-lacivertliler, grup maçları, çeyrek final ve yarı finalin ilk maçı olmak üzere çıktığı 7. maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de 4 gün önce 4-2 yendiği lider Sivasspor'u, bu kez zorlu kupa mücadelesinde 3-1 ile geçmesini bildi.
Turkcell Süper Lig'in en az gol yiyen takımlarından Sivasspor, Fenerbahçe karşısında lig ve kupada üstüste çıktığı 2 maçta kalesinde toplam 7 gol gördü.
2008-2009 SEZONU KUPA MAÇLARI
Türkiye Kupası'nı en son 1982-1983 sezonunda kazanan Fenerbahçe'nin, bu sezon kupada aldığı sonuçlar ve maçlarda golleri atan futbolcular şöyle:
(D) Grubu:
Ankaragücü-Fenerbahçe...: 0 - 1 (Semih)
Fenerbahçe-Bursaspor....: 2 - 0 (Selçuk, Roberto Carlos)
Tokatspor-Fenerbahçe....: 0 - 1 (Kazım)
Fenerbahçe-Eskişehirspor: 3 - 0 (Alex, Deivid, Roberto Carlos)
Çeyrek Final:
Fenerbahçe-Bursaspor....: 1 - 0 (Deivid)
Bursaspor-Fenerbahçe....: 1 - 3 (Alex 2, Güiza)
Yarı Final:
Fenerbahçe-Sivasspor....: 3 - 1 (Deniz, Edu, Deivid)