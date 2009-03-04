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Spor

Fenerbahçe 7.maçı da kazandı

04 Mart 2009 02:00

Fortis Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor'u 3-1 yenerek rövanş öncesi final için büyük bir avantaj elde eden Fenerbahçe, gözünü kupaya dikti.

26 yıldır kazanamadığı kupada bu sezon etkili performansıyla iddiasını ortaya koyan sarı-lacivertliler, grup maçları, çeyrek final ve yarı finalin ilk maçı olmak üzere çıktığı 7. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de 4 gün önce 4-2 yendiği lider Sivasspor'u, bu kez zorlu kupa mücadelesinde 3-1 ile geçmesini bildi.

Turkcell Süper Lig'in en az gol yiyen takımlarından Sivasspor, Fenerbahçe karşısında lig ve kupada üstüste çıktığı 2 maçta kalesinde toplam 7 gol gördü.


2008-2009 SEZONU KUPA MAÇLARI

Türkiye Kupası'nı en son 1982-1983 sezonunda kazanan Fenerbahçe'nin, bu sezon kupada aldığı sonuçlar ve maçlarda golleri atan futbolcular şöyle:

(D) Grubu:

Ankaragücü-Fenerbahçe...: 0 - 1 (Semih)

Fenerbahçe-Bursaspor....: 2 - 0 (Selçuk, Roberto Carlos)

Tokatspor-Fenerbahçe....: 0 - 1 (Kazım)

Fenerbahçe-Eskişehirspor: 3 - 0 (Alex, Deivid, Roberto Carlos)

Çeyrek Final:

Fenerbahçe-Bursaspor....: 1 - 0 (Deivid)

Bursaspor-Fenerbahçe....: 1 - 3 (Alex 2, Güiza)

Yarı Final:

Fenerbahçe-Sivasspor....: 3 - 1 (Deniz, Edu, Deivid)

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