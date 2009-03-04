Fenerbahçe 7.maçı da kazandı

Fortis Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor'u 3-1 yenerek rövanş öncesi final için büyük bir avantaj elde eden Fenerbahçe, gözünü kupaya dikti.



26 yıldır kazanamadığı kupada bu sezon etkili performansıyla iddiasını ortaya koyan sarı-lacivertliler, grup maçları, çeyrek final ve yarı finalin ilk maçı olmak üzere çıktığı 7. maçtan da galibiyetle ayrıldı.



Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de 4 gün önce 4-2 yendiği lider Sivasspor'u, bu kez zorlu kupa mücadelesinde 3-1 ile geçmesini bildi.



Turkcell Süper Lig'in en az gol yiyen takımlarından Sivasspor, Fenerbahçe karşısında lig ve kupada üstüste çıktığı 2 maçta kalesinde toplam 7 gol gördü.





2008-2009 SEZONU KUPA MAÇLARI



Türkiye Kupası'nı en son 1982-1983 sezonunda kazanan Fenerbahçe'nin, bu sezon kupada aldığı sonuçlar ve maçlarda golleri atan futbolcular şöyle:



(D) Grubu:



Ankaragücü-Fenerbahçe...: 0 - 1 (Semih)



Fenerbahçe-Bursaspor....: 2 - 0 (Selçuk, Roberto Carlos)



Tokatspor-Fenerbahçe....: 0 - 1 (Kazım)



Fenerbahçe-Eskişehirspor: 3 - 0 (Alex, Deivid, Roberto Carlos)



Çeyrek Final:



Fenerbahçe-Bursaspor....: 1 - 0 (Deivid)



Bursaspor-Fenerbahçe....: 1 - 3 (Alex 2, Güiza)



Yarı Final:



Fenerbahçe-Sivasspor....: 3 - 1 (Deniz, Edu, Deivid)

