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Spor

Fenerbahçe: 73 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 78

İstanbul (DHA) Salon: Metro Enerji Hakemler: Fatih Güler, Seyhan Topaloğlu, Alper Elçikoca Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 6, Vaughn 8, Ayşe Cora 9, Powers 4, Verameyenka 12, Pelin Derya Bilgiç, Tuğçe Canıtez 9, Sottana 23, Tilbe Şenyürek, Esra Ural

21 Ocak 2018 21:28

İstanbul (DHA)

Salon: Metro Enerji
Hakemler: Fatih Güler, Seyhan Topaloğlu, Alper Elçikoca
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 6, Vaughn 8, Ayşe Cora 9, Powers 4, Verameyenka 12, Pelin Derya Bilgiç, Tuğçe Canıtez 9, Sottana 23, Tilbe Şenyürek, Esra Ural Topuz 2
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 14, Hartley 19, Gülşah Gümüşay 13, Gajic 19, Thomas 11, Deniz Çolakoğlu, Putnina 2, Melike Tuğba Oral, Gülşah Duman
1. Periyot: 11-20
2.Periyot : 32-36
3. Periyot: 54-59

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 15. hafta maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Fenerbahçe\'yi 73-78 mağlup etti.  
Fenerbahçe\'nin yeni transferi Giorgia Sottana sarı lacivertli formayla ilk maçına çıkarken, İtalyan oyun kurucu 23 sayıyla, karşılaşmanın skoreri oldu.

Maçın ilk 5 dakikalık bölümü Mersin BŞB\'nin 4-13\'lük üstünlüğü ile geçildi. Çeyreğin  ikinci bölümünde Fenerbahçe biraz toparlansa da  periyotu konuk takım 11-20 önde tamamladı. 
İkinci çeyrekte mücadele arttı ve devre 32-36 bitti.
Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte konuk takım ilerleyen dakikalarda farkı çift hanelere taşıdı. (36-46) Birsel, Powers, Sottana ve Ayşe Cora ile farkı 5\'e indiren Fenerbahçe çeyreği de 54-59 geride tamamladı.
Dördüncü çeyreğin başında Verameyenka ve Sottana ile 61-59 öne geçen Fenerbahçe, skor üstünlüğünü ilerleyen dakikalarda elinde tutamadı. Son anlar büyük mücadeleye sahne olurken karşılaşmadan Mersin BŞB 73-78 galip ayrıldı.

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