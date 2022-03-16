Fenerbahçe, 6 genç futbolcusu ile yeni sözleşme imzalayacağını açıkladı

Fenerbahçe; Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural'la yarın yeni sözleşme töreni yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe ; Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural'la yarın yeni sözleşme töreni yapılacağını açıkladı.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geleceğin Fenerbahçe’sinin imzaları atılıyor. Kulübümüz, kadrosunda bulunan 6 genç oyuncunun sözleşmesini uzatıyor.

Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için 17 Mart Perşembe günü (yarın) saat 17.30’da, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde imza töreni yapılacaktır. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."