Fenerbahçe: "TFF ile TBB'nin projesi Türk futbolunun geleceği adına çok önemli"

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe Spor Kulübü; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği\'nin (TBB) \'Türk futbolunda tarihi ekonomik devrim\' projesine destek verdiğini açıkladı.

Futbol kulüplerinin mali kurtuluşu için birlikte kolları sıvayan TFF ile TBB\'nin projesi, Süper Lig\'in başkanlarınca büyük destek görürken, Fenerbahçe Kulübü de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı lacivertli camianın bu çalışmanın içerisinde aktif olarak yer alacağının ifade edildiği açıklamada şöyle denildi: \"Türk futbolu için gerçek çözümün Devletimiz ile birlikte TFF, tüm Kulüpler ve Türkiye Bankalar Birliği\'nin ortak bir platformda fikir birliğine varması sonucunda ulaşılacağına inanıyoruz. Biz de Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu çalışmanın içerisinde aktif olarak yer aldık. Bu projenin Devlet yetkililerimiz tarafından da kabul görmesinden dolayı son derece mutluluk duymaktayız. Bu uygulamanın tüm altyapısının hızla tamamlanarak, en kısa süre içerisinde başlatılmasını Türk futbolunun geleceği açısından çok önemli ve değerli görmekteyiz. Türk futbolu için gerçek çözümün Devletimiz ile birlikte TFF, tüm Kulüpler ve Türkiye Bankalar Birliği\'nin ortak bir platformda fikir birliğine varması sonucunda ulaşılacağına inanıyoruz. Son günlerde bu konu ile ilgili yaşanan tüm olumlu gelişmeler tarafımızca büyük bir memnuniyetle karşılanmaktadır. Üzerimize düşen her türlü katkıyı sağlamaya devam etmek için hazır olduğumuzu da ayrıca ifade etmek istiyoruz.\"