Fenerbahçe "Kadıköy'den çıkış" arıyor

Sarı-Lacivertli takımda önemli eksikler var

Yönetim her konuda tam destek verdi

Sivasspor cephesi maça tam konsantre

Aybaba: \"Futbolcularımız hem iştahlılar hem de istiyorlar\"

Hakan TARHAN, İstanbul (DHA)

Fenerbahçe ile Sivasspor pazar akşamı zorlu bir maça çıkacak.

Kazananın zirveye yaklaşacağı bir karşılaşma özelliği taşıyan mücadele özellikle Fenerbahçe\'nin moral bulması açısından son derece önemli. Teknik Direktörünün gel-git yaşadığı sarı-lacivertli ekip kazanarak düzlüğe çıkmak istiyor.

Başkan Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Ali Yıldırım başta olmak üzere yönetim Aykut Kocaman\'a tam destek verdi ve son antrenmanlar tesislerde izlenerek takıma da moral konuşmaları yapıldı. Takımın iskelet kadrosundan Valbuena ve Isla sakat. Neto ve Alper ise kart cezalısı.

İç sahada oynadığı 5 maçtan 2 galibiyeti bulunan Fenerbahçe zirveden daha da uzaklaşmamak adına 3 puan hedefliyor ve deyim yerindeyse \"Kadıköy\'den çıkış\" arıyor.

SAMET AYBABA: \"KENDİ FUTBOLUMUZU OYNARSAK PUANLA DÖNERİZ\"

Demir Grup Sivasspor ise 2 gün önceden İstanbul\'a gelerek maça tam konsantre oldu. Teknik Direktör Samet Aybaba 5. sıradaki yerlerini korumak istediklerini belirterek; şu açıklamalarda bulundu:

\"Her biri kıymetli çok değerli oyuncuları var. Sakatları ve cezalıları var ama bunun dışında da yetenekli oyunculara sahipler. Biraz skorlara bağlı sorunlu gözüküyorlarsa da ben bu maçta daha fazla direnç göstereceklerini düşünüyorum. Biz de oyuncularımızı bu yönde motive ettik. 4-5 haftadır iyi gidiyoruz. Futbolcularımız hem iştahlılar hem de istiyorlar. İsteyince de ortaya böyle başarılı sonuçlar çıkıyor. Rakibimizle ciddi bir maç oynayacağız. Sahaya kendi futbolumu yansıtırsak buradan puan alıp döneriz diye düşünüyorum.\"

23. RANDEVU

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor 23. randevuda buluşacak. Geride kalan lig maçlarında Fenerbahçe 14, Sivasspor 4 galibiyet aldı. İstanbul\'da

yapılan 11 karşılaşmadan 9\'unu Fenerbahçe, birini Sivasspor kazandı.

