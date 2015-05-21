Fenerbahçe: '3 Temmuz Kumpası işbirlikçisi' Arıboğan!

Fenerbahçe Kulübü, TFF eski Genel Sekreteri ve Galatasaray Sportif A. Ş. eski Genel Müdürü Lütfi Arıboğan'ın Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmasıyla ilgili açıklama yaptı. Arıboğan'ın 3 Temmuz sonrasındaki UEFA sürecindeki rolüne dikkat çekilen açıklamada, "Arıboğan'ın seçilmesi halinde, basketbol şubemizi yeniden yapılandırmak için gerekli her türlü idari tasarrufta bulunulacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Arıboğan için "3 Temmuz Kumpası'nın işbirlikçisi" ifadesinin kullanıldığı açıklamanın tam metni şu şekilde:

"'İllegal Yapı' tarafından başta kulübümüze ve yanı sıra diğer kulüplerimize yönelik olarak yapılan 3 Temmuz Kumpası'nın en önemli işbirlikçisi olduğunu her platformda açık açık dillendirmiş olduğumuz Lütfi Arıboğan, Türkiye Basketbol Federasyonu'na Başkan adayı olmuştur.

Unutmuş olanlara bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Arıboğan, UEFA Müfettişi Cornu'yu daha soruşturmanın hemen başında kendi ön yargıları ile bilgilendirip yönlendiren, dönemin Federasyon Başkanı'nın da söylediği üzere federasyonu süreçte yanlış bir yola sokan, kulübümüzün ve diğer kulüplerin ceza alması ile neticelenen UEFA sürecini güçlü bir ön yargı ile başlatan, illegal yapının baş yapıtı olan polis fezlekesini UEFA'ya gönderen kişidir.

3 Temmuz Kumpası ile ilgili olarak tarafımızca yapılan suç duyurusunda da belirttiğimiz üzere 3 Temmuz Kumpası toplumun sinir uçlarını kaşıyıp, büyük kitleleri çatışmaya ve ülkeyi futbol üzerinden kaosa sürüklemeye yönelik olarak mükemmel bir şekilde planlanmış bir kurgudur. Bu kurguyu hazırlayan kamu görevlilerinin çok büyük bölümü tutuklanmış, tamamının görev yerleri değiştirilmiştir.

Eşi benzeri görülmemiş hak ve hukuk ihlallerinin yapıldığı 3 Temmuz soruşturma ve yargılama sürecinde futbol, özel yetkili polis, savcı ve hakimler eliyle yeniden dizayn edilmek istenmiştir. Özel Yetkili Savcı ve Hakimler hedeflerine aldıkları pek çok futbol adamına, görünüşte yargı faaliyeti altında acımasızca zulüm etmiştir.

Ne ilginçtir ki o dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2 numaralı yöneticisi olan Arıboğan'a illegal yapı tarafından soruşturma ve kovuşturma safhalarında hiçbir şekilde dokunulmamış, başkanının ve yönetim kurulu üyelerinin, MHK, PFDK ve Tahkim Kurulu üyelerinin telefonları istisnasız dinlenirken Türkiye Futbol Federasyonu'nun tepe yöneticisi olan Arıboğan, illegal yapı mensuplarının nedense hiç dikkatini çekmemiştir. ÖYM başkanının özel daveti ile kimsenin tek soru sormaması için adliyeye arka kapıdan girmiş, mahkeme başkanın odasında mahkeme başkanı ile baş başa ifadesi alınmış, huzurda dinleme talepleri geri çevrilerek korunmuş ve himaye görmüştür.

Şimdi Arıboğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan adayı olarak ortaya çıkmış ve delegelerden seçilebilmek için oy istemektedir. Bilinmelidir ki bize göre Sayın Arıboğan'ın bu yolda desteklenmesi illegal yapının baş yapıtlarından olan 3 Temmuz Kumpası'nın ve söz konusu kumpası kuran zihniyetin desteklenmesidir. İllegal yapı ile mücadele yolunda samimiyet, sadece o yapının mensupları ile değil o yapının tüm işbirlikçilerine karşı mücadele yapılması ile başarıya ulaşabilecekken bu işbirlikçilerden birinin himaye edilmesi ve bu yapının başarısı için geçmişte yaptıklarının göz ardı edilerek kendisinin istisna olarak görülebilmesi bizim tarafımızdan asla kabul edilemez.

Yapmakta olduğu seçim çalışmalarında devletin en üst noktalarından destek alarak aday olduğunu, Spor Genel Müdürlüğü Teşkilatı'nın kendisini desteklediğini açık bir şekilde ifade eden Arıboğan'ın bu ifadelerinin takdir ve değerlendirilmesi hususunda Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'ı göreve davet ediyoruz. Böyle bir algının önüne geçmek adına Sayın Bakanımızın, Türkiye Basketbol Federasyonu Statüsü gereğince seçimli genel kurula katılıp, seçilecek başkan için oy kullanma hakkı olan teşkilat mensuplarının genel kurula katılmamalarını sağlayarak, spor teşkilatının tüm adaylara aynı mesafede olduğu yönünde somut ve güçlü bir pozisyon almasını talep ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tavrımızın Lütfi Arıboğan'a yönelik olduğunu, bu tavrın sebebinin Arıboğan'ın 3 Temmuz Kumpası'nın işbirlikçisi olmasından kaynaklandığını kamuoyunun bilgisine sunar, Lütfü Arıboğan'ın haricinde mevcut ve/veya ortaya çıkacak diğer tüm adaylara karşı kulüp olarak aynı mesafede durulacağını, Arıboğan'ın seçilmesi halinde ise 3 Temmuz Kumpas planının basketbola sirayet etmesinin önüne geçerek, bu zihniyete dur demek adına basketbol şubemizi yeniden yapılandırmak için gerekli her türlü idari tasarrufta bulunulacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız."