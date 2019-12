Fenerbahçe: 3 Gaziantep:1

T24

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantepspor'u 3-1 mağlup etti.Fenerbahçe puanını 6'ya yükseltirken, Gaziantepspor puanla tanışamadı. Sarı lacivertli ekip, lig tarihinde üst üste 10. galibiyetini alarak, deplasmanda en çok kazanan takım unvanının sahibi oldu.Mücadelenin 28. dakikasında Olcan Adın'ın şık golü ile 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 35. dakikada skoru eşitledi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona ererken, 54'te sahneye bir kez daha Alex çıktı ve takımını öne geçirdi: 1-2 Sarı lacivertli forma ile 300. maçına çıkan Alex de Souza, 70. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Topu direğe nişanlayan Alex hat-trick yapma şansını kaçırırken, 81. dakikada Henri Bienvenu'nun golü ile Fenerbahçe skoru 3-1'e getirdi.Sarı-lacivertli takımda, kaburgasında kırık olduğu açıklanan Gökhan Gönül'ün yanı sıra, tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Emre, Serdar ve Orhan ile birlikte Özer de bu mücadelede forma giyemedi. Gaziantepspor'da ise Muhammed Demir ve Murat Ceylan, sakatlıkları nedeniyle oynayamadı.Fenerbahçe karşılaşmaya Volkan Demirel, Reto Ziegler, Bekir İrtegün, Fabio Bilica, Joseph Yobo, Alex, Caner Erkin, Selçuk Şahin, Mehmet Topuz, Cristian Baroni ve Semih Şentürk 11'yle başlarken; Gaziantepspor da Zydrunas Karcemarskas, Ivan De Souza, Emre Güngör, Serdar Kurtuluş, Dany Nounkeu, Ivelin Popov, Giiles Binya, Orhan Gülle, Olcan Adın, Wagner Dos Santos ve Cenk Tosun 11'yle sahadaki yerini aldı.Karşılaşmanın 6. dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Alex'in kullandığı kornere Bilica ön direkte çok iyi yükseldi, kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı. Bu dakikada hafif bir sakatlık geçiren Mehmet Topuz'un tedavisi saha kenarında yapıldıktan sonra karşılaşmaya devam etti.25. dakikada ise Gaziantepspor gole çok yaklaştı. Wagner Love'ın ceza alanı dışından çektiği şutu son anda kornere çelen Volkan Demirel, bu önemli pozisyonu uzaklaştırmış oldu. Yine bu dakikada karşılaşmanın orta hakemi Bülent Yıldırım'a itirazlarda bulunan kaptan Alex de Souza sarı kart gördü.Dakikalar 27'yi gösterdiğinde gözler Bülent Yıldırım'a çevrildi. Fenerbahçe ceza sahası içerisinde Popov yerde kaldı, ev sahibi takımın oyuncularının 'penaltı' itirazlarına karşın hakem Yıldırım 'devam et' dedi.28. dakikada Olcan Adın, Gaziantepspor'u harika bir golle 1-0 öne geçirdi. Kaleyi karşıdan gören bir yerden kazanılan serbest vuruşta topun arkasına geçen Olcan Adın, meşin yuvarlığı Volkan Demirel'in ulaşamayacağı köşeye gönderdi: 1-032. dakikada Semih Şentürk, Fenerbahçe'de Alex'in ardından 2. sarı kart gören isim oldu.Maçın ilk dakikalarında sakatlanan Mehmet Topuz'un sakatlığı bir kez daha nüksetti ve 34. dakikada yerini Uğur Boral'a bıraktı.Karşılaşmanın 35. dakikasında Fenerbahçe, Alex ile beraberliği yakaladı. Sol kanattan Ziegler'in ortasında ceza alanında topla buluşan Uğur Boral, kale önündeki Alex de Souza'yı gördü. Karcemarskas'ı mağlup eden Alex, skoru 1-1'e getirdi.40. dakikada topu sürerken bir anda yerde kalan ve tedavisi saha dışında yapılan Olcan Adın, kısa bir süre sonra sekerek de olsa oyuna devam etti.Yobo'nun kritik hatasında sol kanatta ceza alanı içerisine kadar giren Wagner, kaleci Volkan Demirel ile karşı karşıya geldi. Ceza alanında bir başka Gaziantepsporlu oyuncu olmayınca topu çeviremeyen Wagner'i pozisyonunu Volkan Demirel uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika daha eklenirken, devre 1-1 sona erdi.Maçın ikinci 45 dakikasında her iki takım da aynı 11'le başladı.51. dakikada Gaziantepspor, iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Bekir Ozan Has ve Ismael Sosa oyuna dahil olan isimler olurken, Wagner ile ilk yarıda sakatlığı bulunan Olcan Adın kenara alındı.Bu değişikliği hemen ardından orta alanda Ozan'a yaptığı hareket sonrasında Uğur Boral sarı kart gördü.Karşılaşmanın 54. dakikasında Fenerbahçe, Alex ile bir gol daha buldu ve 1-0'lık yenilgiden 2-1 öne geçti. Reto Ziegler'in ceza alanına ortasında Semih Şentürk'ün kafa vuruşunda top önce Karcemarskas'ın eline ardından direkten oyuna alına, Alex'in önüne düştü. Dar açıdan topa oldukça sert vuran Alex, takımının ve kendisinin 2. golünü kaydetti.Semih Şentürk, 58. dakikada yerini Henri Bienvenu'ye bıraktı.Oyunun temposu bu dakikalarda düşerken, Alex'in orta alanda Bienvenu'ye pasında, ceza alanına giren Bienvenu, Dany'nin müdahelesiyle yerde kaldı ve karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. Dany bu kart sonrası sarı kart gördü. 70. dakikada topun başına geçen Alex, ters köşeyi bulsa da meşin yuvarlağı direğe nişanladı.73. dakikada Gaziantepspor'da Orhan'ın yerine oyuna Alper dahil oldu.Karşılaşmanın 75. dakikasında Serdar Kurtuluş, Caner'e yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.81. dakikada Bienvenu skoru 3-1'e getirdi. Ziegler'in sol kanatta kestiği topa ceza alanı içerisinde iyi yükselen Bienvenu, Süper Lig'deki ilk golünü kaydederken skoru da 3-1'e taşıdı.Golün ardından 34. dakikada oyuna dahil olan Uğur Boral, yerini Sezer'e bıraktı. Oyuna dahil olan Sezer, rakibine yaptığı hareket sonrası oyuna girer girmez sarı kart gördü.Kalan dakikalarda başka gol olmazken karşılaşma 3-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.