Fenerbahçe 3 Ankaragücü 2

T24 - Fenerbahçe, konuk ettiği Ankaragücü'nü mağlup ederek kötü gidişe dur dedi.





Turkcell Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, konuk ettiği Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Lig'de 4 maçtır galip gelemeyen sarı-lacivertliler bu maçla birlikte kötü gidişe dur dedi. Fenerbahçe, bu skorla 34 puana yükselerek zirveye yerleşti. Başkent ekibi ise 17 puanda kaldı.



Şükrü Şaraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşma iki ekibin karşılıklı ataklarıyla başladı. Sessiz gecede gol perdesini açan isim Alex oldu. Kaptanın 27. dakikada kaydettiği golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Bu golden sonra daha kontrollü oynamaya başlayan Ankaragücü 38. dakikada Vassel'in attığı gole skora dengeyi getirdi 1-1. Başka gol olmayınca karşılaşmanın İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



İkinci yarı ilk yarıda olduğu gibi oldukça hızlı başladı. Ankaragücü, Fenerbahçe savunmasının boş bıraktığı alanları iyi değerlendirdi ve golü buldu. 49. dakikada Aydın Ankaragücü'nü öne geçiren golü kaydetti. Bu golden sonra pozisyona itiraz eden Carlos sarı kart gördü ve Trabzon maçı öncesi cezalı duruma düştü. 2-1 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler aradığı golü 60. dakikada Alex'in ayağından buldu 2-2. Fenerbahçe 3. golü ararken Meye'nin bir topuda direkten döndü. Son dakikaların heyecanla geçtiği karşılaşmada Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan golü 87. dakikada Guiza kaydetti ve karşılaşma 3-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.