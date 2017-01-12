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Spor

Fenerbahçe 3-1 Partizani Tiran

Fenerbahçe, hazırlık maçında Arnavut temsilcisi Partizani Tiran ile karşılaştı

12 Ocak 2017 02:30

Fenerbahçe, hazırlık maçında Arnavut temsilcisi Partizani Tiran'ı 3-1 mağlup etti. Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 5. dakikada Ozan Tufan, 8. dakikada Fernandao ve 81. dakikada İsmail Köybaşı kaydetti. Partizani Tiran'ın tek sayısı ise 83. dakikada Caleb Ekuban'dan geldi.

Hakan Ceylan, Ahmet Şimşek, Boran Eraslan hakem üçlüsünün yönettiği maça, Fenerbahçe Volkan, Hasan Ali, Mehmet Topal, De Souza, Ozan Tufan, Fernandao, Karabayev, Şener Özbayraklı, Roman, Skirtel ve Lens onbiriyle çıktı. Partizani ise, Hoxha, Ibrahimi, Krasniqi, Atanda, Kalari, Vila, Batha, Ramadani, Trashi, Bardhi ve Ekuban ile mücadele etti.

Maçın gol pozisyonları:
 

Karşılaşmaya üstün başlayan Fenerbahçe, ilk golünü 5’inci dakikada Ozan Tufan’ın ayağından buldu. Şener’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortayı Ozan Tufan iyi kontrol edip, dönerek sol ayağıyla vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

8’inci dakikada Lens’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu arka direkte Karavayev gelişine yerden arka direğe gönderdi. Fernandao düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0.
81’inci dakikada, sağ kanattan ceza alanına yapılan ortada, defans oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı top İsmail Köybaşı’nın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine şutu ağlara gitti: 3-0.

83’üncü dakikada, Ekuban 3 savunma oyuncusunu geçerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ekuban, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1. 

 

Polislerle hatıra fotoğrafı


Fenerbahçeli oyuncular maç öncesi, karşılaşmada göre alan polislerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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