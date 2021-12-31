Fenerbahçe 2021'i de kupasız kapattı: 56 maçta takımın başında 4 farklı teknik adam vardı

Fenerbahçe, 2021 yılını sportif açıdan yine hayal kırıklığıyla geçirdi. Başkan Ali Koç yönetimindeki sarı-lacivertlilerin futboldaki başarısızlığı 2021 yılına da yansıdı. Geride bıraktığımız yılı da başarısız geçiren Fenerbahçe, 2015'ten bu yana süren kupa hasretini devam ettirdi. Sarı-lacivertliler son kupasını 2015'te Galatasaray'ı Süper Kupa'da yenerek almıştı.

2021'in ocak ayına Süper Lig'de 2. sırada giren ve şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşıyan sarı-lacivertliler, ligi 3. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e çeyrek finalde elendi.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen devamını getiremedi. Ligde ilk 4 haftayı lider tamamlayan Fenerbahçe'de düşüş özellikle ekim ayında başladı. İlk yarıyı lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde bitiren Fenerbahçe, uzun bir süre sonra yer aldığı Avrupa arenasında da istediğini elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde grupta ilk ikiye giremeyerek üst tura çıkamayan Fenerbahçe, 3. oldu ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etme şansını elde etti.

Bir senede 4 farklı teknik adam

2021 yılında Fenerbahçe'nin başında sahaya 4 farklı teknik adam çıktı. Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira ve son olarak da Zeki Murat Göle, 2021 yılında sarı-lacivertlilerin kulübesindeki sorumlu teknik adamlar oldu.

56 maçta 31 galibiyet

Fenerbahçe, 2021 yılında 56 resmi maça çıktı. Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa'da oynanan maçların 31'inden galip ayrılan Fenerbahçe, 13 beraberlik, 12 yenilgi aldı.