Fenerbahçe 2000 Derneği, yönetimi istifaya davet etti: Fenerbahçe kendini taraftarın üzerinde tutan, yumruklarla saldıran şımarık zenginlerin kulübü değildir

Fenerbahçe 2000 Derneği, mevcut yönetimin zarar verdiğini ileri sürerek kongre kararı alınması gerektiğine yönelik bildiri yayınladı. Bildiride, "Fenerbahçe hiçbir zaman zenginlerin kulübü olmamış ve localardan kendini taraftarın üzerinde tutan yumruklarla saldıran şımarık zenginlerden ise hiç olmamıştır. Milletin hayallerini yıktınız, kulübe daha fazla yara vermeden acilen bırakınız” denildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2018'deki tarihi kongrede 16 bin 96 oy alarak, 20 senelik Aziz Yıldırım dönemine son vermişti. Başkanlık döneminin ilk sezonunda ligden düşme tehlikesi yaşayan Fenerbahçe bir türlü toparlanamadı. Fenerbahçe 2000 Derneği, son yıllarda yaşanan sportif başarısızlık nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimini istifaya davet etti.