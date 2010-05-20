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Spor

Fenerbahçe 2 maç 'seyircisiz'

PFDK, Trabzonspor maçından sonra yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

20 Mayıs 2010 03:00

T24 - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Turkcell Süper Lig'in son haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası stat dışında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Bursaspor'a da Beşiktaş maçı ardından yaşana saha olayları nedeniyle 20 bin TL para cezası verildi.


Turkcell Süper Lig'de şampiyonun belirlendiği 34. haftada sahasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan ve şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe'ye PFDK, maç sonrası stat içinde ve dışında yaşanan olayla nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi.


Bu kararla birlikte Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de 2010-2011 sezonuna seyircisiz bir başlangıç yapacak.



Bursaspor'a 20 bin lira para cezası



PFDK, Bursaspor'a Beşiktaş'la oynanan müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle de 20 bin TL para cezası verildi.



Saraçoğlu etrafında savaş!



Maçın son dakikalarında Bursaspor-Beşiktaş maçının 2-2 bittiği anonsu ile kısa süreli bir şampiyonluk sevinci yaşayan ancak ardından Bursaspor'un 2-1 galip geldiğini öğrenen Fenerbahçe taraftarları, maç çıkışı Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda etrafını savaş alanına çevirmişti.


Güvenlik güçleri müdahele de yetersiz kalırken stat çevresindeki olaylar Kadıköy'deki Rıhtım bölgesine de taşınmıştı. Olayların ardından çok sayıda taraftar da gözaltına alınmıştı.


Bazı taraftarlar da stadın tribünlerini ateşe vermiş, çıkan yangına itfaiye müdahele etmişti.

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