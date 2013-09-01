Fenerbahçe 5-2'lik Sivasspor galibiyetiyle kendine geldi

Hafta arasında CAS kararıyla Avrupa Ligi'ne katılmaktan men edilen ve zor günler geçiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor'u 5-2 mağlup ederek moral depoladı. Bu sonucun ardından sarı lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in puan cetvelinde 35 hafta sonra ezeli rakibi Galatasaray'ı geçmeyi başardı.

Şükrü Saracoğlu'nda gol yağmuruna sahne olan mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini 15. ve 34. dakikalarda Kuyt, 32. dakikada Bruno Alves, 49. dakikada Webo ve 89. dakika Alper Potuk kaydetti.

Konuk takımda ise Aatıf'ın 55. ve Cicinho'nun ise 82. dakikadaki golleri Kadıköy'de puan çıkarmalarına yetmedi.

Kadrolar

FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan Gönül, Alves, Egemen, Caner, Kuyt, Selçuk, Meireles, Holmen(Dk. 81 Alper Potuk), Emenike(Dk. 81 Mehmet Topuz), Webo

SİVASSPOR: Borjan, Kadir, Ümit, Taouil, Ziya, De Cesare, Burhan(Dk. 72 Cihan Özkara), Da Costa, Adem, Aatıf, Utaka

Maçın ayrıntıları

Dk. 89: Alper Potuk Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydediyor... 5-2

Dk. 82: Cicinho'nun sert şutunda Volkan'ın büyük hatasıyla top filelere gitti... 4-2

Dk. 55: Aatıf ceza sahası içerisine düzgün bir vuruşla farkı 3'e indiriyor... 4-1

Dk. 49: Fenerbahçe, Pierre Webo'nun golüyle farkı 4'e çıkardı... 4-0

Dk. 34: Yine bir köşe vuruşunda Sivasspor kalecisi Borjan boşa çıkıyor ve Kuyt arka direkte topu filelere gönderiyor... 3-0

Dk. 32: Köşe vuruşundan gelen topta Bruno Alves farkı ikiye çıkarıyor.. 2-0

Dk. 15: Hakeme çarpan top Fenerbahçe kontra atağınını başlangıcı oldu ve Emenike'nin taşıdığı topta Kuyt golünü attı.. 1-0

SOW: Elhamdülliah Fenerbahçe

Sivasspor maçında yabancı kontenjanı nedeniyle 18 kişilik kadroya giremeyen Moussa Sow, takımdan ayrılacağı haberlerine sosyal medya üzerinden cevap verdi. Senegalli golcü hem İngilizce hem de Türkçe paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam neden kadroda olmadığımı bilmiyorum. Çok üzgünüm ama elhamdülillah fenerbahçeyi çok seviyorum."

Samuel Holmen ilk 11'de



Milos Krasic'in, Fransa'nın Bastia takımına kiralanmasının ardından lisansı çıkarılan Samuel Holmen, kendine Sivasspor maçının 11'inde yer buldu. Yabancı kontenjanı nedeniyle sezon başından bu yana lisansı çıkarılamayan ve bu nedenle sarı-lacivertli formayı giyme şansı bulamayan İsveçli futbolcu, ilk kez bir resmi maçta yer aldı.

Volkan Demirel kaleyi devraldı

Geçen sezon aldığı 5 maçlık cezasını ligin ilk iki haftasında tamamlayan Volkan Demirel, kaleyi Mert Günok'tan devraldı. Teknik direktör Ersun Yanal, Sivasspor mücadelesiyle Volkan'ın yokluğunda başarılı maçlar çıkaran Mert'i yedekler arasına çekti.

Selçuk Şahin üst üste 3. maçında 11'de

Fenerbahçe'nin son iki resmi maçı olan Eskişehirspor ve Arsenal mücadelelerinde ilk 11'de sahaya çıkan Selçuk Şahin, Sivaspor karşısında da Yanal'ın orta alandaki tercihlerinden biri oldu. Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Mehmet Topal'ı yedek kulübesinde tutan Yanal, Meireles ile birlikte Selçuk'u görevlendirdi.

Carlos bin 356 gün sonra Kadıköy'de

Futbolculuk kariyerinde 2,5 sezon Fenerbahçe forması giyen Roberto Carlos, bin 356 gün sonra Sivasspor'un teknik direktörü olarak Şükrü Saraçoğlu Stadı'na çıktı. Son olarak 12 Aralık 2009'da, 2009-2010 sezonunun 16. haftasında Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 3-2 yendiği maçta sarı-lacivertli formayı giyen Carlos, Sivasspor'un başında Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda eski takımına rakip oldu.

Brezilyalı teknik adam, teknik direktörlük diplomasındaki sorun nedeniyle yönetici sıfatıyla sahada bulundu. Maçın başlamasına dakikalar kala sahaya çıkıp yedek kulübesine gelen Roberto Carlos'a, Fenerbahçe tribünleri alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu. Brezilyalı teknik adam, maç öncesi Ersun Yanal ile de sarılarak selamlaştı.