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Spor

Fenerbahçe, 18 yaşından küçük Elif Elmas'ı oynatmanın yollarını arıyor

Sarı-lacivertlilerin Elmas için 3 farklı formülü var

18 Temmuz 2017 17:16

Fenerbahçe, Makedonya'da Rabotnicki kulübünden transfer ettiği 17 yaşındaki Makedon futbolcu Elif Elmas'ı oynatmak için 3 farklı yol denemenin hazırlığında. UEFA'nın kurallarına göre, 18 yaşından küçük bir futbolcunun başka ülkede oynaması yasak.

Sarı-lacivertliler ilk olarak UEFA'ya başvuruda bulunacak. Fenerbahçe; oyuncu ve ailesinin istediği durumlarda yapılabilen başvurudan yararlanmaya çalışacak. Bu noktada Elif'in 17 yaşında olması ve yasak kalkmasa dahi ocak ayından sonra 18 yaşına basarak ligin ikinci yarısında forma giyebilecek olması da oldukça önemli bir faktör.

Başvurunun reddedilmesi halinde, sarı-lacivertliler Elif Elmas için amatör lisans çıkaracak. Bu sayede genç yıldız adayı, Fenerbahçe'nin alt yaş takımlarında forma giyip, as takım ile aynı havayı soluyabilecek.

Elif'i Türkiye'ye 18 yaşını doldurmadan önce getirmenin bir yolu da babasından geçiyor. Sarı-lacivertliler, futbolcunun babasına çalışma izni çıkarmayı planlıyor. Bunun sonucunda Elif, ailesinin "iş göçü" sebebiyle Türkiye'ye yerleşmesiyle birlikte ülkeye gelip, sarı-lacivertli formayı giyebilecek. 

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