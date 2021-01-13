Fenerbahçe 15 yaşındaki Arda Güler ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, 2005 doğumlu altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Geleceğin en önemli yıldız adayları arasında gösterilen, 10 numara pozisyonunda oynayan, solak genç, idol olarak Alex ve İrfan Can Kahveci'yi görüyor.

Sarı-Lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Altyapı oyuncumuz 2005 doğumlu Arda Güler ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Orta saha pozisyonunda oynayan Arda Güler’in imzasına Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu, İdari Koordinatörümüz Selçuk Şahin, Futbol Akademi Genel Koordinatörümüz Tahir Karapınar ve Arda Güler’in ebeveynleri Ümit ve Serap Güler katıldı."

Arda Güler kimdir?

25 Şubat 2005 doğumlu Arda Güler, futbol hayatına Ankara'da başladı. Gençlerbirliği Kulübü'nde kendini gösteren genç Arda, 2019 yılında, 14 yaşındayken Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe U-16 takımında yıldızı parlayan Arda Güler, Sarı-Lacivertli takım ile resmi sözleşme imzaladı. 10 numara pozisyonunda oynayan, sol ayaklı genç yetenek, geleceğin en önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor. Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz'ın ardından üzerine titrenen isimlerden. İdolleri ise Alex ve İrfan Can Kahveci.