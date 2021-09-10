Fenerbahçe 12 sezon sonra bir ilk peşinde

Fenerbahçe, ilk 3 haftada Adana Demirspor, Antalyaspor ve Altay'ı yendiği Süper Lig'de Sivasspor'u da devirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Yiğidolar karşısında kazanması durumunda 12 yıl sonra sezona 4'te 4'le başlamış olacak.

Kanarya daha önce Christoph Daum'un takımın başında olduğu 2009-10 sezonunun ilk 4 haftasını puan kaybetmeden tamamlamıştı. Sarı lacivertliler o sezonu şampiyon Bursaspor'un ardından ikinci bitirmişti.

Sakat oyunuculara özel ilgi

Sarı lacivertliler, Pazar günü oynayacağı Sivasspor karşılaşması öncesi sakat oyuncuların durumu yakından takip ediliyor. Nazım Sangare adalesindeki yırtık ve Miha Zajc da milli takımda geçirdiği sakatlık nedeniyle kırmızı-beyazlılara karşı forma giyemeyecek. Adalesinde ağrıları bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Jose Sosa'nın durumları ise son antrenmanda netleşecek. Teknik Direktör Vitor Pereira özellikle Ferdi'nin maça yetişmesini istedi.