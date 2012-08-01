Fenerbahçe 1 sezon aradan sonra Avrupa sahnesinde

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Romanya temsilcisi FC Vaslui ile Şükrü Saracoğlu Stadı’nda saat 21:45'te karşılaşacak.

Aziz Yıldırım'ın da stadda izleyeceği maçı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki son Avrupa kupası maçında 26 Ağustos 2010'da UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Yunanistan'ın PAOK takımı ile karşılaşmıştı. Fenerbahçe, yaklaşık 2 yıllık bir sürecin ardından bir Avrupa kupası maçında seyircisiyle buluşacak.