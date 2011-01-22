Fenerbahçe: 1 - Antalyaspor: 0

T24



İstanbul dışında 10 maçta 7 mağlubiyet



Elinde sadece lig şampiyonluğu hedefi kalan Fenerbahçe, 2. yarının ilk maçında Antalya'yı devirip, önümüzdeki hafta lider Trabzonspor ile evinde oynayacağı mücadele öncesi moral buldu.3. sıradaki Fenerbahçe, maç sonrasında puanını 36'ya yükseltti. Antalyaspor ise 23 puanla 12. sırada kaldı.Ömer, Erkan, Ali Turan, Deniz, Yenal, İbrahim, Sedat, Uğur, Necati, Mehmet Yılmaz, TitaVolkan Demirel, Gökhan Gönül, Diego Lugano, Joseph Yobo, Andre Santos, Mehmet Topuz, Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu, Alex de Souza, Mamadou Niang, Semih ŞentürkLigde ilk yarıdaki 17 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 33 puan toplayarak 3. sırada yer alan Fenerbahçe'nin, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek için ilk hedefi galibiyet.Bu sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da İstanbul dışında yaptığı maçlarda oldukça kötü bir performans sergileyerek sadece 1 kez kazanan Fenerbahçe için galibiyet bu anlamda da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertliler, ligde, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Avrupa mücadelesinde İstanbul dışında yaptığı 10 maçta 7 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.Fenerbahçe'nin İstanbul dışındaki maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:Spor Toto Süper Lig:Trabzonspor-Fenerbahçe.....: 3 - 2Kayserispor-Fenerbahçe.....: 2 - 0Konyaspor-Fenerbahçe.......: 1 - 4Bursaspor-Fenerbahçe.......: 1 - 1Gaziantepspor-Fenerbahçe...: 2 - 1Ankaragücü-Fenerbahçe......: 2 - 1Ziraat Türkiye Kupası:Ankaragücü-Fenerbahçe......: 4 - 2Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 2 - 1Avrupa Kupası Maçları:Young Boys-Fenerbahçe......: 2 - 2PAOK-Fenerbahçe............: 1 - 0