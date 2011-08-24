-Fenerbahçe :1 - Werder Bremen: 0 OSNABRUCK (A.A) - 23.08.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Fenerbahçe, buradaki son hazırlık karşılaşmasında Bundesliga'nın güçlü ekibi Werder Bremen'i 1-0 yendi. Osnabrück Arena'da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, rakibine göre daha iyi mücadele etti. Sürekli alan değiştiren sarı lacivertlilerin hücum oyuncuları, Werder Bremen savunmasına zor anlar yaşattı. Özellikle Kocaman'ın orta alanda görevlendirdiği Gökhan Gönül sürekli rakip savunmanın arasına sızarak Werder Bremen defansını zorladı. Karşılaşmanın 76. dakikasında Özer, galibiyeti getiren golü kaydetti. Uğur Boral'ın pasında topu ağlara gönderen Özer, maçın skorunu da belirledi. -Maçtan notlar- Fenerbahçe'de ağrıları olan Mehmet Topuz ve Emre, maç kadrosunda yer almadı. Ancak Emre, takımla birlikte maçın oynanacağı stada gelerek, maç önce antrenör Dolu Arslan eşliğinde kısa bir çalışma yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar takımını karşılaşmada yalnız bırakmadı ve yaklaşık 6 bin gurbetçi maçı izledi. Dışarıda kalan taraftarların stada girebilmesi için maç 10 dakika geç başladı. Tribünlerde, ''Ayşe tatile çıksın, savcı evine gitsin'' pankartı açıldı. Bu pankart yetkililerle taraftarlar arasında tartışmaya yol açtı. Pankart maçın ikinci yarısının başında kaldırıldı. Milli takım oyuncusu ve Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde teklif götürdüğü genç yıldız Mehmet Ekici de Werder Bremen 11'indeydi. Öte yandan Levent Ayçiçek isimli gurbetçi futbolcu da Alman ekibinin kadrosunda yer aldı. Fenerbahçe'nin karşılaşma sonrasında özel uçakla Türkiye'ye döneceği öğrenildi. Stad: Osnabrück Arena Hakemler: Frank Willenborg xx, Dirk Wijnen xx, Svan Jablonski xx Werder Bremen: Mielitz xx, Fritz x (Dk. 46 Papastathopoulos x), Prödl xx , Naldo xx, İgnjonski xx, Trinks xx (Dk. 46 Hunt xx), Wesley xx (Dk. 82 Marin xx), Bargfrede xx (Dk. 46 Levent xx), Mehmet Ekici xx, Thy x (Dk. 46 Rosenbergxx),Arnautovic xx Fenerbahçe: Volkan xxx, Orhan xx (Dk. 46 Özer xx), Bekir xx , Bilica xx, Santos xx (Dk. 73 Uğur xx), Selçuk xx, Cristian xx (Dk. 73 Caner x), Gökhan Gönül x (Dk. 88 Serdar x), Dia xxx (Dk. 46 Stoch xx), Alex xx (Dk. 89 Gökay ?), Niang xx Sarı kartlar: Naldo, Trinks, Selçuk Gol: Dk. 76 Özer (Fenerbahçe)