Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi: 81-68

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Ziya Özorhon, Tekin Özübir, Ali Köseoğlu

FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 12, Tuğçe Canıtez, Sottana 6, Verameyenka 18, Vaughn 17, Ayşe Cora 8, Esra Ural Topuz, Plum 20, Pelin Derya Bilgiç

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 14, McBride 22, Bahar Çağlar, Lavender 12, Holingsvorth 10, Cansu Köksal, Olcay Çakır Turgut 4, Gruda 6

1\'İNCİ PERİYOT: 21-19

İLK YARI: 41-35

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 57-48

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe kendi sahasında Yakın Doğu Üniversitesi\'ni 81-68 mağlup etti ve seride durumu 2-1\'e getirdi.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin dördüncü maçı, 21 Mayıs Pazartesi günü Metro Enerji Spor Salonu\'nda saat 18.00\'de oynanacak.