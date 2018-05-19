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Spor

Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi: 81-68

İSTANBUL,(DHA) SALON: Metro Enerji HAKEMLER: Ziya Özorhon, Tekin Özübir, Ali Köseoğlu FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 12, Tuğçe Canıtez, Sottana 6, Verameyenka 18, Vaughn 17, Ayşe Cora 8, Esra Ural Topuz, Plum 20, Pelin Derya Bilgiç YAKIN DOĞU ÜNİVE

19 Mayıs 2018 21:51

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Ziya Özorhon, Tekin Özübir, Ali Köseoğlu
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 12, Tuğçe Canıtez, Sottana 6, Verameyenka 18, Vaughn 17, Ayşe Cora 8, Esra Ural Topuz, Plum 20, Pelin Derya Bilgiç
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 14, McBride 22, Bahar Çağlar, Lavender 12, Holingsvorth 10, Cansu Köksal, Olcay Çakır Turgut 4, Gruda 6
1\'İNCİ PERİYOT: 21-19
İLK YARI: 41-35
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 57-48

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe kendi sahasında Yakın Doğu Üniversitesi\'ni 81-68 mağlup etti ve seride durumu 2-1\'e getirdi.
Üç galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin dördüncü maçı, 21 Mayıs Pazartesi günü Metro Enerji Spor Salonu\'nda saat 18.00\'de oynanacak.

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