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Spor

Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi: 66-65

İSTANBUL, (DHA) SALON: Metro Enerji HAKEMLER: Önder Yılmaz, Abdullah Koputan, Murat Amaç FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Vaughn 20, Sottana 5, Tuğçe Canıtez 2, Verameyenka 10, Pelin Derya Bilgiç 4, Ayşe Cora 5, Plum 10, Tilbe Şenyürek 3 YAKIN DOĞ

04 Mart 2018 21:26

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Önder Yılmaz, Abdullah Koputan, Murat Amaç
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Vaughn 20, Sottana 5, Tuğçe Canıtez 2, Verameyenka 10, Pelin Derya Bilgiç 4, Ayşe Cora 5, Plum 10, Tilbe Şenyürek 3
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 13 , McBride 13, Cansu Köksal, Lavender 6, Holingsvorth 7, Olcay Çakır Turgut 11, Bahar Çağlar 6, Gruda 9
1\'İNCİ PERİYOT: 26-16
İLK YARI: 46-30
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 59-47

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19\'uncu haftasında Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi\'ni 66-65 mağlup etti.
KBSL\'de günün diğer sonuçları şu şekilde:
Samsun Canik Belediye - Çukurova Basketbol: 60-68
Mersin BŞB - İstanbul Üniversitesi: 72-78
Galatasaray - Hatay BŞB: 72-67

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