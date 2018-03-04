Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi: 66-65

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Önder Yılmaz, Abdullah Koputan, Murat Amaç

FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Vaughn 20, Sottana 5, Tuğçe Canıtez 2, Verameyenka 10, Pelin Derya Bilgiç 4, Ayşe Cora 5, Plum 10, Tilbe Şenyürek 3

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 13 , McBride 13, Cansu Köksal, Lavender 6, Holingsvorth 7, Olcay Çakır Turgut 11, Bahar Çağlar 6, Gruda 9

1\'İNCİ PERİYOT: 26-16

İLK YARI: 46-30

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 59-47

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19\'uncu haftasında Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi\'ni 66-65 mağlup etti.

KBSL\'de günün diğer sonuçları şu şekilde:

Samsun Canik Belediye - Çukurova Basketbol: 60-68

Mersin BŞB - İstanbul Üniversitesi: 72-78

Galatasaray - Hatay BŞB: 72-67