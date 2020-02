Fenerbahçe - Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman: \"Rakiplerimizin kaybetmesini bekliyoruz\"

Spor Toto Süper Lig 24\'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe kendi sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor\'a 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından her iki takım teknik direktörleri de maçın oynandığı Ülker Stadyumu\'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman şu ifadeleri kullandı:

\"Son 3 maçını kazanmış bir takımla karşılaştık ve 20-30 dakikalık bölüm önem arz ediyordu. Özellikle bu dönemi geçebilmek maçın en önemli tarafıydı. Rakiple temasa girmeden golü yedik. Maçın gidişatı ve seyri açısından da diğer maçlara benzeyen bir maç oldu. Kaleye ilk gelen topta golü gördük. Özellikle yediğimiz golden sonra oyuncularımızın büyük bölümü sahanın içine girmeye başladı. Maçı çevirmek için kaleye gitmeye başladık. Ama sonrasında 2. atakta 2. golü yedik. Ligde her takım hemen hemen çok dirençli. Çabayla beraber 2-1\'i yakaladık ama santradan sonra ilk gelen top gene gol oldu. Oyunun ondan sonraki bölümü 2. ve 3. gollerini aramakla geçti ama bunlar tamamen şuursuz ataklardı. Maçın kontrolünü kaybettik. Şu anda 1. sırada olan takımla farkımız 6 puana çıktı. Hem moral hem puan açısından yaralanmaya yol açan bir müsabakaydı.\"

KOCAMAN: \"RAKİPLERİMİZİN KAYBETMESİNİ BEKLİYORUZ\"

\"6 mağlubiyet almış takımlar şampiyonluk yarışında. Son iki haftada 2 mağlubiyet aldık. Bu durumu bir türlü çeviremedik. Kolay gol yeme rahatsızlığını Osmanlıspor maçından sonraki süreçte biraz toparlamış gibi göründük. Fakat ikinci yarıyla beraber Gençlerbirliği ve Göztepe maçlarında yediğimiz goller yine aynı rahatsızlığa yakalandığımızı gösteriyor. Bu maçta da aynı hataları yaptık. Bundan sonra maç kazanmak zorundayız. Bugünkü skorla beraber şansımızı yitirdik. Rakiplerimizin kaybetmesini bekliyoruz. Durumla ilgili iyi veya kötü taraflarında payım olduğunu söyledim. Bunda hepimizin ortak payı var.\"

\"MAÇI SEYRETMEYE KARAR VERDİM\"

\"2-3 dakika durumu gözlemledik. Sıkıntılı durumlarda söylemek ve anlatmak çok kolay değil. Bu kadar mı olur diye düşündüm ve maçı seyretmeye karar verdim.\"

\"FERNANDAO GİBİ OYUNCULAR VARSA, BU MAÇLAR AVANTAJ OLABİLİYOR\"

\"Kontrol dışına kaçan maçlarda Fernandao gibi oyuncular varsa bu maçlar avantaj olabiliyor. İkinci yarı 10-15 civarında Fernandao\'nun indirdiği pozisyonlar vardı. Topu daha fazla ileriye gönderdiğimiz anlarda ikinci topları yapabildik. İkinci toplarda zafiyet verirseniz seken toplar kalenize gelebilir. Atak yaparken kaptırılan toplardan sonra tekrar kapıp hücum yaptık. Oyun düzeni değişmesi demek oyun içindeki ihtiyaçların ortadan kalktığını söylemez. Mehmet Topal daha çok Fernandao\'nun etrafına gidecek toplara hamle yapan oyuncu olarak gözüküyordu. Buradakilerden bir tanesi bu hamlelerle maçı çevirebilecek 6-7 tane pozisyon vardı. Verilmeyen penaltı vardı. Eşitliği sağlayacak morali düzeltecek hamleler vardı.\"

\"HAKEM KONULARINA GİRMEK İSTEMİYORUM\"

\"Aslında iki maçı da etkiledi. İki kadroyu kurarken özellikle ortaya çıkacak yüksek enerjiye ihtiyacımız vardı. Gol görene kadar bizim için bu durum çok zayıf oldu. Hakem konularına girmek istemiyorum. Şu an durumu toparlama dönemindeyiz.\"

\"FENERBAHÇE\'NİN HER DURUMDA KAZANMASI GEREKİR\"

\"Fenerbahçe\'nin tarihi ile her durumda kazanması gerekir. Bu durumu inkar edemeyiz. Bugün Arda kardeşler kritik hatalar yaptı ve harika bir deplasman hakemi gibiydi. Beşiktaş deplasmanında Cüneyt Çakır 8 tane olmayan faulu verdi ve bunların 2 tanesi atağımızı kesti. 6 tanesi bizim ceza alanımıza giren fauller oldu. Kupada Fırat Aydınus futbol hayatımda bana ender sahnelerden birini gösterdi. Taç hırsızlığı yapıldı Beşiktaş stadında. Hızlı aldı attı ve hakem oyunu durduramadı. Bugün Arda Kardeşler maçı çok güzel yönetti ve dimdik durdu. Keşke oralarda da o hakemler dimdik durabilse.\"

\"NET BİR PENALTI VERİLMEDİ\"

\"Net bir penaltımız verilmedi. Hakemin gözünün önünde oldu bu olay. Hakemin duygusu ben baskı altında doğruda olsa böyle bir karar vermem diye düşünüyor. İyi bir hakem olacak gibi gözüküyor. Burada yönettikleri gibi diğer taraflarda yönetseler söyleyecek bir şey yok. Adaletsiz bir durum olduğunu görüp söylüyorum. Bugünkü maçı hakemden anlatamam. Biz oyun içine giremedik. Geçen sezondan süre gelen bir dönem var.\"

\"BİRTAKIM SIKINTILAR İÇİNDEYİZ\"

\"Birtakım sıkıntılar içerisindeyiz ama bunu değiştirme şansına futbolcular ve biz sahiptik. Bugün oynanan maçı kazanabilirdik. Taraftarın sezon başından beri takıma bir şekilde kırgınlıkları var. Takıma destek vermek için çabaları olduğunu inkar edemem. Bizim onların bu çabasını gerçeğe çevirecek hamleler yapmamız lazım. Bu puan kayıpları insanları biraz soğutuyor. Bu durumu da anlayabiliyorum.\"

\"VOLKAN\'IN KIRMIZI KARTI ANLIK BİR DURUM DEĞİLDİ\"

\"Beşiktaş maçında ortam çok gergindi. Kırmızı ve sarı kart cezaları bu sezon bireysel hatalarda olduğu gibi olumsuz anlamda bir sezon. Anlaşılır ve affedilir bir durum değil. Davranışları izledikten sonra anlayabilmek mümkün değil. Özellikle Volkan\'ın maç içindeki yaptıklarını anlamak mümkün değil. Alper\'in durumunu kabul etmesem de bir ana kadar anlık bir şey olduğunu anlıyorum. Fırat Aydınus\'un verdiği tek olumlu karar daha evvel atılmamasını sağlamaktı. Benim futbol hayatım kadar Fenerbahçe\'de oynayan birini anlayamıyorum. Anlık refleks olan şeyler için bir şey diyemem. Herkes bunu yapıyor ama kaptan Volkan\'ınki anlık bir hataya benzemiyor.\"

SARALOĞLU: \"BİR PUAN ALABİLEN TAKIM, 3 PUAN DA ALIR\"

Teknik direktör Okan Buruk\'un cezalı olmasından ötürü basın toplantısına katılan Teleset Mobilya Akhisarspor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu ise maçın başında bir puana razı olduklarını belirterek şöyle konuştu:

\"İçimizde farklı bir duygu var. 1 puan alabilen takım 3 puan da alır. Maça kompakt oynayarak başladık. Rakibe ilk dakikalarda şans vermedik. Bulduğumuz duran top golüyle 1-0 öne geçtik. Rakibin çok önemli silahları var. Onların etkin futboluyla geri çekilmek zorunda kaldık. Geri çekilince çok pozisyon vermesek de rakip üstümüze geldi. Oyuncularımız doğru savunma yaparak gol şansı vermedi ilk yarıda. 2-0 öne geçmek dayanma gücümüzü arttırdı. İkinci yarı Fenerbahçe hücum hamlelerini savunmayla cevap verdik. Çok çabuk gol yedik ikinci yarı. 2-0 tehlikeli bir skor. Biz bu tarz skorları sevmeyiz. İkinci yarı erken gol yerseniz panik başlar. Ama bizim oyuncularımızda panik başlamadı, doğru çıkışlar yaptık. Kontratakta 3. golü bulmak bizi 3 puana yaklaştırdı. Biz Dany\'i oyuna alarak savunmayı kalabalık tuttuk. Dany oyuna girdikten sonra savunma anlayışında doğru işler yaptık ama Aatif\'ın golüne engel olamadık. 3-2\'lik galibiyet bizi lige tuttu.\"

\"BİZ FENERBAHÇE\'DEN DAHA UZUN SÜRE DİNLENDİK\"

\"Kupa maçları kadro tercihlerimizde etkili oluyor. Biz daha uzun süre dinlendik Fenerbahçe\'den. Rotasyon anlamda daha derin kadroya sahip Fenerbahçe. O durumun etkin olduğunu benim söylemem doğru olmaz ama olmuştur.\"

\"BURSASPOR MAÇI DÖNÜM NOKTAMIZDI\"

\"Bursa maçı, dönüm maçımızdı. Yeni stadımızda ilk galibiyeti almıştık ve onun bize verdiği ivme çok önemli. Fenerbahçe\'den beklediğimiz hamleler vardı. Aatif maçın başında oynamayınca gireceğini biliyorduk. Beklediğimiz bir kadro çıktı. Fenerbahçe\'nin zaafları vardı. İki orta saha oyuncusunun oynaması bizim işimize yaradı. Oyuncularımız taktiği doğru kullandılar ve önde bastık.\"

