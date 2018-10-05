Fenerbahçe - Spartak Trnava: 2-0

Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA)

STAT: Ülker

HAKEMLER: Tobias Welz, Rafael Foltyn, Markus Hacker

FENERBAHÇE: Harun - Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Reyes (Dk.76 İsmail), Jailson, Elmas, Ayew (Dk.76 Valbuena), Frey, Slimani (Dk.88 Mehmet Topal)

SPARTAK TRNAVA: Chudy - Kadlec, Chanturishvili, Grendel (Dk.68 Ghorbani), Godal, Toth (Dk.66 Hladik), Bakos, Oravec, Rada, Jirka (Dk.82 Miesenboeck), Gressak

GOLLER: Dk. 52 - Dk. 68 Slimani (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Frey, Ayew, Valbuena (Fenerbahçe) - Chanturishvili (Spartak Trnava)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2\'nci maçında Fenerbahçe, Slovakya ekibi Spartak Trnava\'yı 2-0 mağlup etti.

17\'nci dakikada Isla\'nın ortasında arka direkte topla buluşan Eljif\'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

20\'nci dakikada Frey\'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı ortada topla buluşan Slimani\'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Chudy\'de kaldı.

25\'inci dakikada Ayew\'in ortasında kale önünde buluşan Slimani\'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

31\'inci dakikada Eljif\'in ortasında kale önünde topa iyi yükselen Slimani\'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Chudy\'den oyun alanına geri döndü. Dönen topu Spartak Trnava savunması uzaklaştırdı.

49\'uncu dakikada Frey\'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Slimani, topun kontrolünün kaybetti. Pozisyonun devamında meşin yuvarlak ile buluşan Frey\'in vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

52\'nci dakikada Hasan Ali\'nin ortasında savunmadan seken top, Skrtel ile buluştu. Skrtel\'in vuruşunda topu kaleci Chudy uzaklaştırmak istedi ancak altıpas içinde oluşan karambolde topla buluşan Slimani\'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

54\'üncü dakikada Eljif\'in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ayew\'in şutu savunmadan döndü.

57\'nci dakikada Ayew topu Eljif\'e aktardı. Topla buluşan Eljif, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde Slimani\'ye iletti. Slimani\'nin pası ile altıpasın sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Hasan Ali\'nin vuruşunda kaleci Chudy topu uzaklaştırdı.

64\'üncü dakikada Hasan Ali\'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Slimani\'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından auta çıktı.

68\'inci dakikada Ayew\'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Slimani\'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

87\'nci dakikada Rada\'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Harun topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

Karşılaşma 2-0 Fenerbahçe\'nin üstünlüğü ile sona erdi.

MEHMET TOPAL 500\'ÜNCÜ MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe\'nin başarılı futbolcusu Mehmet Topal, kariyerinin 500\'üncü kulüp maçına çıktı. Topal, Spartak Trnava maçının 88\'inci dakikasında sarı lacivertli takımın 2 golünü kaydeden Islam Slimani\'nin yerine oyuna dahil oldu.

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