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Spor

Fenerbahçe - Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19

19 Mayıs 2018 21:06

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü ve son haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Atiker Konyaspor\'u konuk edecek
Ülker Stadyumu\'nda oynanacak mücadele, saat 19.00\'da başlayacak. Fenerbahçe\'nin şampiyonluğa ulaşması için Konyaspor\'u mağlup etmesi, Galatasaray\'ın Göztepe\'ye mağlup olması ve Medipol Başakşehir\'in Kasımpaşa\'ya puan kaybetmesi gerekiyor.
Mücadelenin hakem kadrosu ve ilk 11\'leri şu şekilde:
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Valbuena, Fernandao, Soldado
KONYASPOR: Carlgren, Skubic, Ali Turan, Selim, Eren, Jonsson, Vedat, Mehdi, Ömer Ali, Fofana, Jahovic

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