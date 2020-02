Fenerbahçe - Khimki Moskova maçının ardından

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA) - THY Avrupa Ligi ikinci hafta müsabakasında Fenerbahçe kendi sahasında Khimki Moskova\'yı 93-85 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Khimki Moskova Başantrenörü Georgios Bartzokas basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Genel olarak iyi bir maç olduğunu söyleyen Obradovic, \"Çok fazla 3 sayı kullanmayı seven bir takımla oynadık. Savunmada iyi oynayarak onları engellemeye çalıştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftarlara da güzel atmosfer için teşekkür ediyorum\" dedi.

OBRADOVIC: \"ALİ MUHAMMED ÇOK KARAKTERLİ BİR OYUNCU\"

Ali Muhammed\'in kalitesinin farkında olduğunu ve çok karakterli bir oyuncu olduğunu belirten deneyimli koç, \"Sahaya çıktığında çok iyi oynuyor. Maçın her alanında daha hazır olması gerekiyor. Çok önemli anlarda bugün muhteşemdi. Çok iyi kararlar aldı. Bazı iyi olmayan kararları da vardı. Bu da maçın bir parçası\" ifadelerini kullandı.

\"HERKESİN ZAMANI GELECEK\"

Takımda herkesin zamanının geleceğini belirten Obradovic, şöyle konuştu: \"Önümüzdeki 13 maçın 10\'unu deplasmanda. Böyle bir programda herkesin takıma destek olması gerekiyor. Herkesin zamanı gelecek. Takımın hem vücut hem de akıl olarak taze kalmasını sağlamamız gerekiyor. Her sezon olduğu gibi yolumuza devam edeceğiz.\"

BARTZOKAS: \"YAPTIĞINIZ HATALARI FENERBAHÇE DEĞERLENDİRİR\"

Khimki Başantrenörü Georgios Bartzokas ise şunları söyledi: \"Yaptığımız hataları Fenerbahçe iyi değerlendirdi. Tipik bir Avrupa Ligi maçıydı. Kazanmak için şansımız da oldu ama burada kazanmak kolay değil. Yaptığınız hataları Fenerbahçe değerlendirir. Bu maçı unutup Anadolu Efes maçına konsantre olmamız gerekir. Anadolu Efes maçında ilk iki maça göre daha iyi savunma yapmamız gerekiyor.\"

