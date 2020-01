Fenerbahçe - Kayserispor maçının ardından - 2

Aykut Kocaman: \"Valbuena hamlesinde geç kaldım\"

\"Oyundan memnundum ama skora yansıtamadık\"

\"Skoru koruma konusunda sıkıntı yaşıyoruz\"

\"75 puan kazanmak için ciddi bir seriye ihtiyacımız var\"

\"Şampiyonluk iddiamda herhangi bir değişiklik yok\"

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Ülker Stadyumu\'nda oynanan ve 3-3\'lük beraberlikle sonuçlanan Süper Lig 10\'uncu hafta mücadelesinin ardından, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman basın mensuplarının karşısına çıktı.

Çok büyük bir fırsatı teptiklerinin altını çizen Aykut Kocaman, şunları söyledi:

\"Sezon başında fazla puan kaybettiğimiz haftalarda rakiplerimizin ciddi puan kazanmasıyla fark açılmıştı. Bu hafta alınan sonuçların ardından kazanma arzusu ciddi anlamda yükseldi. Ancak sezon içinde birkaç kez olduğu gibi bu fırsatı yine yitirdik. Güçlü bir adım atmak için çok önemli bir durum vardı ortada. Sezon başındaki hatalı durumların özeti gibiydi. Canla başla istekle durum 3-1\'e geldi ancak bireysel hatalarla bu durum ortaya çıktı.\"

\"VALBUENA HAMLESİNDE GEÇ KALDIM\"

Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica\'nın \"Valbuena oyunda kalsaydı, puan alamazdık\" demesine yorum yapan Kocaman, \"Rakip antrenörlerin verdiği cevapları bu tarafa getirmek doğru olmuyor. Kendi takımlarıyla ilgilenseler daha mantıklı. Maçın gidişatına göre zaman zaman yapılan hamleler doğru olmayabiliyor, tutmayabiliyor. Çoğu zaman da tutuyor. Ancak bugünkü maçın sonucu Valbuena\'nın oyundan çıkmasıyla ilgili değil. Oyundan çıktıktan sonra 4 tane gol pozisyonumuz vardı ve durumu 4-2\'ye getirebilirdik. Durumu anlatırken durumu anlattığımız kişiler üzerinden olumsuz konuşabiliyoruz. Valbuena çok başarılı bir oyun ortaya koydu. Aslında biraz geç kalınmış hamleydi. Rakibimiz hep o taraftan geliyordu ve 3-1\'ken yapılması gereken bir hamleydi\" dedi.

\"OYUNDAN MEMNUNDUM AMA SKORA YANSITAMADIK\"

Takımının sergilediği oyundan dolayı memnun olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, \"Ancak bunu skora yansıtamadık. Böyle bir durumda bazı konuları savunmanın bir anlamı yok. Bütün oyunlarda görüldüğü gibi skora yakın taraf gibi oynuyoruz. Bugünkü maç, sezon başındaki maçlara benzedi. Hatalı bir golle geriye düşüp oyunu çevirmeyi başardık. Ancak bireysel hataların öne çıktığı bir maç oldu. Galatasaray maçını seyrettikten sonra, birinci küme düşme adayı Kayserispor olarak görünüyordu. Ancak sonraki maçlarda oynadıkları futbolla çok kuvvetli bir takım haline geldiler. Antrenörleri bizim tarafımıza bakmadan kendi takımına bakmalı. 1-0 geriye düştükten sonra 3-1\'e getiren bir takımımız var. Reaksiyon gösterebilen bir takımız ancak bunu korumak konusunda problem yaşıyoruz. Bu kadronun olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Giuliano, Başakşehir maçından bu yana aynı düzende oynuyor. Bu kadar kolay Giuliano\'yu ceza sahası içinde buluşturmak kolay olmuyor. Bütünsel olarak bakıldığında 3-1\'den sonra 4-1\'i yakalayacak pozisyonları yakaladık. 90+5\'te atılan bir gol. Kolay bir faulden sonra gelen ve hepimizi kahreden bir gol\" şeklinde konuştu.

\"SKORU KORUMA KONUSUNDA SIKINTI YAŞIYORUZ\"

Her maçta iyi oyun sergilemelerine rağmen skoru korumakta sıkıntı yaşadıklarını belirten Kocaman, \"Çözemediğimiz bir şey değil ama hemen hemen her maçta gol ve skor konusunda bu durumu yakaladık ama koruma konusunda kaygılıyız. Devre arasında oyunculara söylediğim en önemli şey, takımın samimi isteğinin özellikle bireyselleşme ve telaşı getiriyor. Pozisyon hatası ve bireyselleşme oyunu telaşlı hale getiriyor. İstekli olmak doğru ama aşırı istek, düzeni zaman zaman bozuyor\" ifadelerini kullandı.

CENK ERGÜN\'E YANIT

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün\'ün kendisinin yaptığı açıklama hakkında yorum yapmasına yanıt veren Aykut Kocaman, şöyle konuştu:

\"Galatasaray maçından sonra da söyledim. Bildiğim şeyi eğer kendileri bilmiyorsa, asıl enteresan olan bu. Açıklamayı yapan için de söylüyorum. Bizim halimiz de ortada. Galatasaray\'ın 3 puan bıraktığı haftada 1 puan aldık. Bunu görmemek futbol adına yanlıştır bence. Neyi ima etmek istediklerini anlamıyorum. Ben düz bir yanıt vermeye çalışıyorum. Ben anlamıyorum neden başka tarafa çekildiğini. Asıl bizden kaynaklı olan bir suni puan kaybı var.\"

\"75 PUAN KAZANMAK İÇİN CİDDİ BİR SERİYE İHTİYACIMIZ VAR\"

Deneyimli çalıştırıcı, sezon başında söylediği 75 puan hedefiyle ilgili de konuştu. Kocaman, \"75 puan hedefi için ciddi bir seriye ihtiyaç var. Ancak kolay değil. Gerçekçi yorum bu. Bu sezon bizimkisi biraz daha fazla olmakla birlikte bütün takımların puan kayıplarının çok daha fazla olacağı görünüyor. Belki 75 puanın altına ineceğini de öngörmek yanlış değil. Bizi en fazla üzen, bu maçın 3-3\'e gelmesinin ötesinde hızlı şekilde adımlarımızı atabilmemiz açısından fırsat olacaktı. Bunun ötesinde net şekilde ciddi bir seriye ihtiyaç var. Takımın ruh halinden öte, takımda çok net bir kalite var. Bunu parça parça gösteriyoruz. Problemimiz bütün halinde gösterememek. Öne geçme şansı yakaladığımız anlarda, hem de geriden gelip fırsata çevireceğimiz anlarda bunu kullanamadığımız çok oldu. Olumsuz geçen pek çok şeyin yanında, öne geçtiği maçlarda skoru koruma becerisi vardı Fenerbahçe\'nin. Kalite anlamında fikrimde bir sapma yok\" değerlendirmesinde bulundu.

\"ŞAMPİYONLUK İDDİAMDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK\"

Şampiyonluk yarışındaki yerleri ile ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, \"Yaşama bakışımla ilgili bir durum vazgeçmemek. Vazgeçtiğin zaman kaybetmek kolaylaşıyor. Kolay değil. Moral verici adımları atma konusunda sekteye uğradık. Sahaya gelen her taraftar bunun farkındaydı. Ancak bir şeyler hep ters gidiyor bu sene. İnancımda hiçbir sapma yok. Durumla geneli birbirine karıştırmasak daha iyi olur. Bu durum dönemsel. Ne yaparsanız yapın 2 tane duran toptan gol yiyorsunuz. Özellikle kaptıkları toplardan sonra Umut üzerinden oynamaları ve duran topları tehlikeli görünüyordu Kayserispor\'un. Ama eski futbolcu bir arkadaşımın söylediği gibi, topun da canı var. Bir futbolcunun kaleye gönderdiği top, müthiş bir orta olarak içeri geliyor ve ağlara gidiyor\" diyerek basın toplantısını noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Aykut Kocaman açıklamalar

Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA)