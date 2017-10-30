Fenerbahçe - Kayserispor maçından notlar

İSTANBUL, (DHA)

CUMHURİYET BAYRAMI STATTA KUTLANDI

Süper Lig 10\'uncu haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Kayserispor\'u ağırlıyor.

Ülker Stadyumu\'nda oynanan maç öncesi, sarı-lacivertli taraftarlar coşkuyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladı. Tribünlerde yapılan koreografide \"Yaşasın Cumhuriyet\" ve \"Bazı emanetler vardır, bizleri ayakta tutan\" sözleri paylaşıldı. Taraftarlar, İzmir Marşı\'ndan 10\'uncu Yıl Marşı\'na, birçok marş söyledi.

KARABAĞ\'A DESTEK

Azerbaycan ekiplerinden Karabağ\'da taraftarların, UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde oynanan Atletico Madrid mücadelesinde yaptığı koreografi ile ilgili yazılan bir yazı sosyal medyada çok tepki görürken, Fenerbahçeli taraftarlar hazırladığı pankart ile Karabağ\'a destek oldu. Tribünlere asılan pankartta, \"Karabağ gönlümüzdesin\" yazarken, Azeri ekibine destek mesajı verildi.

KOCAMAN DERBİ 11\'İNİ BOZMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımının Süper Lig 9\'uncu haftasında Galatasaray deplasmanına çıktığı maçın ilk 11\'inden değişikliğe gitmedi. Sarı-lacivertli ekip Kayserispor maçına; Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Janssen ilk 11\'i ile çıktı.

SUMUDICA\'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise, Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaştıkları mücadelenin ilk 11\'inden 2 değişiklik yaptı. Başarılı çalıştırıcı, Christian Sapunaru yerine Oleksandr Kucher\'e şans verirken, Fernando Boldrin yerine ise Güray Vural\'ı sahaya sürdü.

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U21\'DE KAZANAN FENERBAHÇE

U21 Ligi 10\'uncu hafta mücadelesinde, Fenerbahçe, Kayserispor\'u 2-1 mağlup etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesileri\'nde oynanan müsabakada, sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 4\'üncü ve 75\'inci dakikalarda Yusuf kaydetti. Bu sonuçla puanını 21\'e yükselten Fenerbahçe, ikinci sıraya yerleşti.

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