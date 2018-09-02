Fenerbahçe - Kayserispor: 2 - 3 

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Ülker

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Gökhan Osman Bilir

FENERBAHÇE: Harun - Şener, Neustadter, Sketel, Hasan Ali, Reyes (Dk. 74 Mehmet Topal), Mehmet Ekici (Dk. 67 Frey), Eljif Elmaz, Ayew, Valbuena (Dk. 74 Soldado), Slimani

KAYSERİSPOR: Lung - Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Atila, Rotman, Mensah (Dk. 84 Levent), Deniz (Dk. 71 Şamil), Chery (Dk. 90+1 Kravets), Bilal, Umut

GOLLER: DK. 13 Ayew, Dk. 57 Slimani (Fenerbahçe) - Dk. 52 Mensah, Dk. 61 Skrtel (K.K), Dk. 69 Chery(Kayserispor)

SARI KARTLAR: Ayew, Slimani, Hasan Ali, Eljif, (Fenerbahçe), Bilal, Umut (Kayserispor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 82 Şamil (Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor\'a 2-3 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 52\'nci dakikada Mensah, 61\'inci dakikada Skrtel (K.K) ve 69\'uncu dakikada Chery kaydederken, Fenerbahçe\'nin gollerini ise 13\'üncü dakikada Ayew ve 57\'nci dakikada Slimani attı.

9\'uncu dakikada Mehmet Ekici\'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Valbuena\'nın şutunda top az farkla dışarı çıktı.

12\'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Mehmet Ekici ortaladı. Slimani\'nin kafa vuruşu auta gitti.

13\'üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali\'nin ortasında Ayew\'in altıpas içerisinde yaptığı kafa vuruşu ağlar gitti: 1-0.

24\'üncü dakikada Deniz\'in pasıyla savunma arkasına sarkan Umut Bulut\'un şutu az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe\'nin 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

52\'nci dakikada Fenerbahçe yarı sahasında kazanılan serbest vuruşta topun başına Mensah geldi. Mensah\'ın ortasında topa kimse dokunmadı ve meşin yuvarlak doğrudan ağlarla buluştu: 1-1.

55\'inci dakikada Mehmet Ekici\'nin kullandığı köşe vuruşunda Slimani\'nin kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

57\'nci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ayew sol ayağının dışıyla topu içeri çevirdi. Arkası dönük topu kontrol eden Slimani\'nin dönerek yaptığı vuruş ağlara gitti:2-1.

61\'inci dakikada skora yeniden denge geldi. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Bilal\'in ortasında ön direkte topla buluşan Chery\'nin kafa vuruşunda Skrtel\'e çarpan top ağlara gitti: 2-2.

69\'uncu dakikada Kayserispor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Chery\'nin uzak mesafeden yaptığı vuruş ağlara gitti: 2-3.

71\'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Lopes\'in ortasında Umut Bulut\'un kafa vuruşunda kaleci Harun topu kornere çeldi.

78\'inci dakikada şık çalımlarla ilerleyen Mensah\'ın ceza sahası dışından attığı şut kaleci Harun\'da kaldı.

82\'nci dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. Şamil\'in Eljif Elmas\'a yaptığı faul sonrasında hakem Ümit Öztürk pozisyonu tekrar izledi ve Şamil Cinas\'ı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

90+1\'inci dakikada Ayew\'in vuruşunda savunmadan seken top Soldado\'nun önüne düştü. İspanyol oyuncunun vuruşunda Kayserispor savunmasına çarpan top kornere gitti.

90+5\'inci dakikasında Eljif Elmas\'ın ortasında Slimani\'nin kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Kayserispor\'a 2-3 mağlup oldu.

FOTOĞRAFLI