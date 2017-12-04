Fenerbahçe - Kasımpaşa: 4-2

İSTANBUL, (DHA)

STAT: Ülker

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

FENERBAHÇE: Volkan, Şener (Dk. 85 Isla), Neustadter, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Aatif (Dk. 67 Valbuena), Giuliano (Dk. 90+2 Oğuz), Alper

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Veysel (Dk. 72 Neumayr), Trezeguet, Mensah, Murillo, Eduok (Dk. 66 Etoundi)

GOLLER: Dk. 26 Neustadter, Dk. 49 - Dk. 62 Giuliano, Dk. 81 Valbuena (Fenerbahçe) - Dk. 45+1 Mensah, Dk. 82 Murillo (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Şener, Volkan, Skrtel (Fenerbahçe) - Mensah (Kasımpaşa)

Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa\'yı 4-2 mağlup etti. Ülker Stadyumu\'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 26\'da Neustadter, 49 ile 62\'de Giuliano ve 81\'de Valbuena kaydetti. Kasımpaşa\'nın golleri ise 45+1\'inci dakikada Mensah ve 82\'nci dakikada Murillo\'dan geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 26\'ya yükseltirken, Kasımpaşa 18 puanda kaldı.

15\'inci dakikada Giuliano\'nun pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Dirar\'ın içeri çevirdiği top Alper\'in önünden geçerek auta çıktı.

19\'uncu dakikada yine Giuliano\'nun pasında Şener altıpasın sağ tarafından vuruşunu yaptı ancak Ramazan topa tek hamlede sahip oldu.

23\'üncü dakikada Dirar\'ın içeri çevirdiği topta Aatif rakibinden sıyrılarak vuruşunu yaptı, top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

26\'ncı dakikada İsmail Köybaşı\'nın kullandığı köşe vuruşunda Skrtel topu arkaya aşırttı, Neustadter arka direkte tamamladı ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

30\'uncu dakikada Dirar topu sağ kanattan içeri kesti, Giuliano dokunamadı.

45+1\'inci dakikada Mensah\'ın kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top Fenerbahçe ağlarına gitti: 1-1

Son dakikada gelen golün ardından ilk yarı 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.

49\'uncu dakikada Şener Özbayraklı\'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Dirar ile paslaşan Giuliano sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi: 2-1.

52\'nci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Aatif kale çizgisi üzerinden pasını geriye doğru çıkardı. Topla buluşan Şener\'in sert vuruşunu Ramazan Köse kurtardı.

62\'nci dakikada Şener sağ kanattan ortasını açtı, ceza sahası içinde boş durumda bulunan Giuliano topu filelere gönderdi: 3-1.

76\'ncı dakikada Şener\'in pasında ceza sahasında topla buluşan Alper\'in vuruşunda Ramazan başarılı oldu.

81\'inci dakikada Dirar sağ kanattan ceza sahasına girdi, topu içeri çevirdi ve Valbuena\'nın tekte vuruşu fileleri sarstı: 4-1.

82\'nci dakikada Mensah ceza sahasına girdi, seken top Murillo\'nun önünde kaldı. Murillo\'nun vuruşu farkı 2\'ye indirdi: 4-2.

Fenerbahçe sahadan 4-2\'lik galibiyetle ayrıldı.

FOTOĞRAFLI