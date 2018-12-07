Fenerbahçe - Giresunspor: 1 - 0

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Ülker

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan

FENERBAHÇE: Berke - Şener, Reyes, Yiğithan (Dk.90+1 Skrtel), İsmail, Mehmet Ekici, Isla, Barış (Dk. 80 Mahsun), Benzia, Slimani, Frey (Dk. 27 Eljif)

GİRESUNSPOR: Anıl - Emre, Ferhat, Aykut, Bahadır (Dk. 88 Kürşad), Landel, Kağan (Dk. 67 Dauda), Muhammet, Idazza (Dk.80 Husmani), Fatih, Adama Ba

GOLLER: Dk.80 Slimani (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Fatih (Giresunspor) - Eljif, Berke (Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor\'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 80\'inci dakikada Slimani kaydetti.

20\'nci dakikada Benzia\'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mehmet Ekici\'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

31\'inci dakikada Benzia\'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Slimani\'nin şutunda top yandan dışarı gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0\'lık skorla sona erdi.

56\'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Isla ortaladı. Arka direkte topla buluşan Barış Alıcı\'nın şutunda kaleci Anıl topu kontrol etti.

61\'inci dakikada Giresunspor savunması çıkarken topu kaptırdı. Topu kazanan Eljif Elmas\'ın ceza sahası çizgisinden çektiği şutta kaleci Anıl topun sahibi oldu.

80\'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan Mehmet Ekici\'nin kullandığı kornerde ceza sahası içindeki Slimani\'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

Mücadele başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Giresunspor\'u 1-0 mağlup etti.

