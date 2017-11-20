Soldado\'dan 20 dakika içinde hat-trick

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) -

STAT: Ülker

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustaedter, İsmail, Josef, Mehmet Topal (Dk.86 Oğuz), Dirar, Giuliano, Aatıf (Dk.61 Soldado), Janssen (Dk.79 Mehmet Ekici) DEMİR GRUP SİVASSPOR: Rochet, Dyakov, Bjarsmyr, Auremir, Ziya, Ndinga, Rybalka (Dk.71 Rıdvan), Hakan, Emre (Dk.80 Cyriac), Bifouma, Kone (Dk.83 Muhammet)

GOLLER: Dk.31 Dirar, Dk.61-77-81 Soldado (Fenerbahçe) - Dk.47 Bifouma (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Şener, Mehmet Topal, İsmail (Fenerbahçe) - Auremir, Ndinga, Ziya, Hakan (Demir Grup Sivasspor)

KIRMIZI KART: Dk.64 Bifouma (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Mücadele Fenerbahçe\'nin 4-1 üstünlüğü ile son buldu.

20\'nci dakikada Mehmet Topal\'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Rochet topu kornere çeldi.

25\'inci dakikada Aatıf\'ın uzak mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Rochet\'te kaldı.

31\'inci dakikada Josef de Suoza\'nın topunda ceza sahası içinde buluşan Janssen\'in vuruşunda defanstan çeken top Dirar\'da kaldı. Dirar\'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

37\'nci dakikada Dirar\'ın ceza yayı solundan vuruşunda top yandan auta gitti.

47\'nci dakikada Emre\'nin savunma arkasından pasında topla buluşan Bifouma\'nın vuruşunda meşin yuvarlar ağlara gitti: 1-1.

51\'inci dakikada İsmail\'in kullandığı köşe vuruşunda içeride oluşan karambolde topla buluşan Skrtel\'in vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

61\'inci dakikada kazanılan köşe vuruşunda top iki kez direkten döndü. Bu pozisyon içinde Janssen\'in üst üste 2 kez kaleye yolladığı top üst direkten geri gelirken, Soldado yarım vole bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

64\'üncü dakikada Ndinga\'nın sarı kart göstermesine uzun süre tepki gösteren Bifouma üst üste gördüğü 2 sarı kart sonucu kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

77\'nci dakikada Soldado, ceza sahası içinde rakibinden kaptığı topu iyi değerlendirdi. Soldaso, ikinci rakibine de çalım atarak plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-2.

81\'inci dakikada Giuliano\'nun pasında defansın arkasına sarkan Soldado, akıl dolu bir dokunuşla topu ağlara göndererek hat-trick yaptı: 4-1.