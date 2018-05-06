Fenerbahçe - Bursaspor maçının ardından

Ali DANAŞ - İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 32\'nci haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Bursaspor\'u 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Bursaspor Teknik Sorumlusu Ivko Gançev basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman\'ın açıklamaları şu şekilde:

\"Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Maçı mı anlatayım, maçın içindeki şeyleri mi anlatayım. Maçı ve durumu anlatan şey şu; geçen sezon bu takım sahasında tam 21 puan kaybetti. Fenerbahçe\'nin puan sistematiği, ligden beklediği durum için son derece az. 17 maçta 30 puan. Beşiktaş\'tan 13 puan geride bitirdi ligi. Bu sezon da bugünkü maça kadar iç saha maçlarında 14 puan kayıpla geldik. Bugün maç toplantısını tamamen bu konuya ayırdım. Oyunun doğrularıyla ilgili hamleleri bu maçta da ısrar ve sabırla yapmamız gerektiğini söyledim. İçerideki maçlarda oyun düzenine sadakat bizi diğer takımlardan farklı kılıyor. Aynı şeyleri ısrar ve sabırla yaparak, kendi mesleğimle ilgili konuşuyorum, beklediğim ve beklediğimin de üzerinde çok sıkıntılarla mücadele ederek geldik. Kupanın finalisti olduk ve ligde şu anda zirveyle puan puanayız. Belki bu akşam bu durum böyle kalacak. Son ana kadar bu oyuncularla yarışın içinde kalma gayreti veriyoruz.\"

\"BU ANLAŞILMAZ DURUMUN İÇİNDE FAZLA KALIP KALMAMAKLA İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME YAPMA GEREĞİ DUYUYORUM\"

\"Sezon başından bu yana ıslıklanan oyuncularla şu ana kadar geldik. Islıklanan oyuncular başta olmak üzere bütün oyuncuları kutluyorum. Kendi mesleklerini yapmaya çalışıyorlar. Bugünkü maçta da asla pes etmeden mücadele ederek, maçı çevirmeye çalışarak gayret ve çabalarından dolayı hepsini kutluyorum. Şunu anlamakta zorlanıyorum, ben de bu camiada uzun yıllar futbol oynadım. Bu takımın formasını daha önce giyen bir oyuncu vardı rakip sahada. Çok sevdiğim bir oyuncudur Sow. Rakip oyuncu son saniyede golü atamadığı için üzüldü. O bu kadar üzülürken, bizim oyuncularımız da maçı çevirmek için bu kadar çaba sarf ederken, tribünlerde başka bir oyuncunun adı söyleniyorsa, bu sevgiyi aşan bir durum oluyor. Bu seneki pozisyonumuzu belirleyen nokta iç sahadaki puan kayıplarıdır. Sezonun bir bölümünde bu hakemlerle şampiyon olma şansımız yok dedim. Hakemleri yenme şansımız yok demeye çalıştım. Bugün ise kendi taraftarımızla ne benim ne de grubun karşı karşıya gelme gibi bir durumu yok ama bu şekilde de biraz zor bir durum var. Bu anlaşılmaz durumun içinde fazla kalıp kalmamakla ilgili bir değerlendirme yapma gereği duyuyorum. Benim sözlerim çok açık, çok fazla üzerinde durmaya gerek yok.\"

\"BURSASPOR BEKLENTİMİN ÜZERİNDEYDİ\"

\"Hafta içinde özellikle futbolun kangreni olan mali sorunlardan kaynaklı problemler oldu. Önce çözülmesi gereken ana konu bu. Bursasporlu oyuncular da ücretlerini alamadıkları için antrenmana çıkmadılar. Bu durum maçı kolaylaştıracak gibi göründü ancak tam tersi bir durum var. 2-3 antrenmana çıkmadıkları zaman, oyuncular sahaya çıktıklarında tam tersi bir görüntü sergilerler ve kendileri hakkında söylenenleri terse çevirmek için etkili olurlar. Ben de bir enerji artışı bekliyordum. Eğer golü bulup baskıyı devam ettirebilsek, bu durum tersine dönüşecekti. Bursaspor, oyuncu kalitesi çok yüksek bir takım. Sezon içinde zaman zaman gerileme oldu ancak bugün beklentimin üzerindeydi Bursaspor.\"

\"OYUNUN SONLARINA DOĞRU LEHİMİZE BİRKAÇ HATANIN OLDUĞU DOĞRU\"

\"Bugün maçı son derece doğru götüren bir hakem vardı. Oyunun sonlarına doğru lehimize birkaç hatanın olduğu doğru. Ama bugün 25\'e yakın şut atan, son ana kadar maçı isteyen bir takım vardı. Fırat Aydınus\'un kararlarından çok daha önce öne geçebilirdik. Hakemlerin her zaman verdikleri karardan ziyade, vücut dillerine bakarım. Bugün hakemin 1\'inci dakikadan itibaren vücut dili, karşılaşmayı hakem gibi yöneteceği yönündeydi. Benim de istediğim bu.\"

\"BÜTÜN ÇABALAR VE ARAYIŞLAR, KAZANAN TAKIMI ORTAYA ÇIKABİLMEK ADINA\"

\"Volkan\'ın hamlesi önce Yusuf\'a, sonra topa geliyor. Santim santim izlemek gerekiyor ve hakem için çok zor bir pozisyon. Bütün çabalar ve arayışlar, kazanan takımı ortaya çıkabilmek adına. Oyuncunun bireysel özelliklerinden ziyade olayın bütününe bakmak lazım. Osmanlı maçından sonra oyunculardan maksimum verim aldığımız noktaya geldik. Osmanlı maçından sonra 21\'inci maçımız ve 49 puan kazandık. Çok iyi bir ortalama bu. Oyuncuları ölçümlerken nasıl faydalanabileceğimize bakıyoruz. Kazanan takıma biraz geç kaldık.\"

\"İLK YARIDAKİ OYUN SON DERECE KUVVETLİYDİ\"

\"34 maç içinde birkaç kez bu tip durumlar olabilir. Zaten birkaç kez olmalı. Büyük takım, rakibin kolay pozisyona giremeyeceğini hissettirdiği takımdır. Son dönemde birkaç maçın dışında forvetleri artırarak oynamaya çalışıyoruz. Rakibin kendini skora çok yakın hissettiği oyunları çok fazla sevmiyorum. Büyük takımın oyunu, biraz daha farklı bir oyundur. İlk yarıda tek kanatlı bir uçak gibiydik, sağ kanat işlemedi. Şut eksiğimiz de vardı. İlk yarıdaki oyun son derece kuvvetliydi.\"

GANÇEV: \"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM\"

Bursaspor Teknik Sorumlusu Ivko Gançev ise şöyle konuştu:

\"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Her şeylerini sahaya verdiler. Bu takımdan çok ümitliyiz. Herkes Bursaspor\'un nasıl savaştığını gördü. Hakem, Titi\'ye yapılan faulü vermedi. Sonra Titi adama değmedi, kırmızı kart gösterdi. Sahada 1 puan almayı hak ettik. Bütün takım çok iyi mücadele etti. Sadece Sow\'u değil, bütün takımı tebrik ediyorum. Sow, çok üzüldü. Bursaspor için savaşıyor. Böyle bir pozisyonu kimse istemezdi. Ona maçtan sonra herkes yardımcı olmaya çalıştı.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Aykut Kocaman\'ın açıklamaları

- Ivko Gançev\'in açıklamaları