Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan: 78-73

Sarı lacivertli ekibin iç sahada bileği bükülmüyor

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı

FENERBAHÇE: Nicolo Melli 14, Melih Mahmutoğlu 6, Kostas Sloukas 16, Egehan Arna 2, Marko Guduric 10, Jan Vesely 6, Sinan Güler 14, Ahmet Düverioğlu 6, Luigi Datome 4

BEŞİKTAŞ: Phillip Pressey 2, Erkan Veyseloğlu 4, Ömer Utku Al 5, Samet Geyik, Joseph Alexander 11, Robin Benzing, Kyle Gibson 14, Can Maxim Mutaf 9, Kenan Sipahi 13, Ivan Buva 11, Duşan Cantekin 4, Burak Can Yıldızlı

1\'İNCİ PERİYOT: 18-16

İLK YARI: 38-35

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 61-58

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş Sompo Japan\'ı 78-73 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan müsabakada Fenerbahçe sahaya Ahmet Düverioğlu, Sloukas, Datome, Melli ve Guduric ilk 5\'iyle çıkarken, Beşiktaş\'ta Kenan Sipahi, Erkan Veyseloğlu, Alexander, Buva ve Gibson ilk 5\'te yer aldı.

Fenerbahçe ilk periyodu 18-16, ikinci periyodu 36-35, üçüncü periyodu ise 61-58 önde tamamladı. Son çeyrekte de rakibine üstünlüğü bırakmayan sarı lacivertli ekip, ligin ilk haftasında 78-73 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

FENERBAHÇE İÇ SAHADA 61 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonundaki ilk maçında kendi sahasında Beşiktaş\'ı mağlup ederek iç saha galibiyet serisini sürdürdü. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde kendi sahasında son olarak 26 Ekim 2015 tarihinde Torku Konya\'ya 74-73\'lük skorla mağlup olan sarı lacivertli ekip, o günden sonra iç sahada oynadığı 61 lig maçında sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

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