Fenerbahçe - Beşiktaş maçından notlar (2)

Fenerbahçe cephesi:

- Sakatlığı sona eren Hasan Ali maça yetiştirildi

- Slimani, Ayew ve Benzia ilk 11\'de

- Fenerbahçe\'de 8 oyuncu ilk derbisinde

- Appiah ve Lugano\'ya plaket

- Sarı lacivertlilerin yıldız adayı, top toplayıcı olarak sahada

- Futbolcular omuz omuza

- Karşılaşma kapalı gişe

Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş\'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu\'nda oynanan maçta Fırat Aydınus düdük çaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Beşiktaş derbisinin 11\'inde sürpriz yapmadı. Kalede Harun Tekin\'e görev veren Cocu, Dinamo Zagreb mücadelesinin ilk 11\'inden 4 değişiklik yaptı.

Derbi maç öncesinde sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım, maça yetiştirilirken Jailson, Slimani ve Ayew ilk 11\'de yer aldı. Alper Potuk, Frey, Eljif Elmas ve İsmail Köybaşı ise mücadelede yedek soyundu.

Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Atiker Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sonrasında UEFA Avrupa Ligi\'nde Dinamo Zagreb maçında da takımını yalnız bırakan Hasan Ali, Beşiktaş maçında 11\'de yer aldı.

Dinamo Zagreb maçında sakatlanan Martin Skrtel ile Soldado sağlık ekibinin yoğun çabasına rağmen Beşiktaş derbisine yetiştirilemedi. Mücadele öncesinde sabah kendisini deneyen Skrtel, ağrıları devam edince sağlık ekibinin uzun süre sahalardan uzak kalır demesi üzerine teknik heyet tarafından riske edilmedi.

Öte yandan teknik direktör Phillip Cocu, Beşiktaş maçında oynamasına herhangi bir engel bulunmayan Nabil Dirar\'a maç kadrosunda yer vermedi.

SLIMANI, AYEW VE BENZIA İLK 11\'DE

Sarı lacivertli ekipte teknik direktör Phillip Cocu, Dinamo Zagreb maçında dinlendirdiği Andre Ayew, Islam Slimani ve Yassine Benzia\'ya ilk 11\'de görev verdi. Hafta boyunca bu üçlü ile özel görüşmeler yaparak Beşiktaş derbisinin önemini anlatan Cocu, FENERBAHÇE\'DE 8 OYUNCU İLK DERBİSİNDE Fenerbahçe\'de 8 oyuncu Beşiktaş mücadelesi ile ilk kez derbiye çıktı. Sarı lacivertli ekipte, Harun Tekin, Diego Reyes, Jailson, Yassine Benzia, Slimani, Ayew, Barış ve Frey, bu mücadele ile ilk kez derbi atmosferini yaşadı.

APPIAH VE LUGANO\'YA PLAKET

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçtan önce sarı lacivertli takımın eski oyuncularından Stephen Appiah ile Diego Lugano\'ya plaket verildi. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki tarafından plaketleri takdim edilen sarı lacivertlilerin 2 eski oyuncusu için statta yer alan barkovizyondan \'Fenerbahçemize iz bırakanlar\' yazısı ile fotoğrafları gösterildi.

SARI LACİVERTLİLERİN YILDIZ ADAYI TOP TOPLAYICI OLARAK SAHADA

Fenerbahçe\'de geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen ve 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalanan 15 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, Beşiktaş maçında top toplayıcı olarak sahada yer aldı.

FUTBOLCULAR OMUZ OMUZA

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maç öncesinde 2 takım futbolcuları omuz omuza verdi. Derbi mücadele öncesi bir araya gelen futbolcular \'Share Together\' panosu arkasında yer alarak Türkiye\'nin UEFA 2024 adaylık sürecine destek verdi.

KARŞILAŞMA KAPALI GİŞE

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu\'nda oynanan maça iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Bütün biletlerin satıldığı derbi maçta taraftarlar takımlarını yaptıkları tezahüratlarla destekledi.

(FOTOĞRAFLI)