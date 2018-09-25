Fenerbahçe - Beşiktaş maçından notlar (1)

Beşiktaş cephesi:

- Şenol Güneş\'ten sürpriz 11

- Atiba Hutchinson ilk kez 11\'de

- Santrfor Babel

- Ljajic yedek kulübesinde

- 3 isim hariç Beşiktaş yönetimi Kadıköy\'de

- 3 ismin ilk derbi heyecanı

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'de 6\'ncı haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu\'nda saat 21.00\'de başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus\'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

ŞENOL GÜNEŞ\'TEN SÜRPRİZ 11

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş derbi maçının 11\'inde sürpriz tercihler yaptı. Kalede Karius\'a görev veren tecrübeli teknik adam savunma 4\'lüsünü Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Caner Erkin\'den oluşturdu. Orta sahanın ortasında Atiba Hutchinson ve Tolgay\'ı sahaya süren Güneş, onların hemen önünde Quaresma, Oğuzhan ve Lens\'i oynattı. Şenol Güneş\'in forvet tercihi ise Ryan Babel oldu.

ATIBA İLK KEZ 11\'DE

Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren ve sezon başındaki kamplara katılamayan Atiba Hutchinson, sezonun başlamasının ardından takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Şenol Güneş, tecrübeli futbolcuyu bu sezon ilk kez resmi bir maçta kadroya dahil ederken aynı zamanda ilk 11\'de forma şansı verdi.

LJAJIC YEDEK KULÜBESİNDE

Transfer döneminde kadroya dahil edilen ve Evkur Yeni Malatyaspor ile Sarpsborg maçlarına ilk 11\'de forma giyen Adem Ljajic, Fenerbahçe maçının ilk 11\'inde kendisine yer bulamadı. Sırp futbolcunun yerine Oğuzhan Özyakup ilk 11\'de görev aldı.

3 YÖNETİCİ HARİÇ BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ KADIKÖY\'DE

Derbi karşılaşmasında Beşiktaşlı yöneticiler de Kadıköy\'de yerlerini aldı. Geçen hafta yapılan seçimle güven tazeleyen Fikret Orman ve beraberindeki 12 yönetici Fenerbahçe karşılaşmasını tribünden takip etti. Yeni yönetimden sadece Deniz Atalay, Erdal Karacan ve Candaş Tolga Işık, Kadıköy\'deki derbideki yer almadı.

3 İSMİN İLK DERBİ HEYECANI

Siyah beyazlı takımda 3 isim ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Bu sezon takıma dahil olan Loris Karius, Enzo Roco ve Adem Ljajic Beşiktaş formasıyla ilk kez bir derbi maçın kadrosunda yer aldı. Bu isimlerden Karius, ilk 11\'de forma giyerken Roco ve Ljajic ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Öte yandan siyah beyazlı ekibin Kanadalı forveti Cyle Larin de geçen sezon oynanan Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde yer almış ancak forma şansı bulamamıştı.

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