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Deutsche Welle

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi tatil edildi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki kupa rövanşı sahaya atılan yabancı maddeler ve çıkan olaylar yüzünden hakem kararıyla durduruldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı.

20 Nisan 2018 13:58

Taraftarın merakla beklediği Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı hakem kararıyla 57'nci dakikasında durduruldu. Karara taraftarların sahaya attıkları yabancı maddeler neden oldu.

Beşiktaşlı oyuncu Pepe, maçın 30. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Köşe vuruşu kullanmak üzere olan Quaresma'ya Fehnerbahçeli taraftar anahtarlık ve benzer maddeler atınca, maçın hakemi Mete Kalkavan yardımcılarını orta sahaya çağırdı. Seyircinin sakinleşmesi amacıyla maça önce ara verildi, ardından maç kaldığı yerden devam etti.

Şenol Güneş'e hastanede müdahale

Tansiyonu yüksek ilk 45 dakikada gol kaydedilmedi. Karşılaşmanın ikinci yarısı da gergin başladı. Sahada sert bir futbol dikkati çekerken, Beşikltaş'ın köşe vuruşu sırasında Fenerbahçe trübünlerinden sahaya yine yabancı madde atıldı. 57'nci dakikada Beşiktaş'ın yedek kalecisi Tolga Zengin'in yedek kulübesinin arka tarafında yer alan sarı lacivertli taraftarlar ile sözlü tartışmaya girmesinden sonra, araya girmeye çalışan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına tribünlerden sahaya atılan yabancı madde isabet etti. Düşerek yerde kalan Güneş'e sağlık görevlileri buz torbasıyla ilk müdahaleyi yaptılar. Bu olay üzerine maç durdu. Güneş sedye ile stattan çıkarılıp ambulansa bindirildi ve hastaneye götürüldü. Medyaya yansıyan görüntülere göre Güneş'in başına 5 dikiş atıldı.

Beşiktaş, çıkan olaylardan sonra güvenlik ekiplerinin koruması altında takım olarak sahayı terk etti. Soyunma odası koridorlarında arbede yaşanırken, Fenerbahçeli oyuncular sahada bekledi.

2-2'lik skorla sona eren bir önceki karşılaşmada da her iki takımdan toplam üç oyuncuya kırmızı kart gösterilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu olayları inceliyor

Olaylar üzerine tribünde yer alan 20 kadar taraftar gözaltına alındı. Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre gözaltına alınanlar arasında teknik direktör Şenol Güneş'e ve futbolculara yabancı madde atanlar da yer alıyor.

Olaylı karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) bir açıklama yapıldı, müsabakanın akıbetiyle ilgili kararın önümüzdeki hafta TFF Yönetim Kurulu tarafından verileceği bildirildi.

dpa,dha/ÇA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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