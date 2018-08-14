Fenerbahçe - Benfica maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş karşılaşması öncesinde iki takımın ilk 11\'leri belli oldu.

Ülker Stadyumu\'nda oynanacak rövanş mücadelesi saat 21.00\'de başlayacak. İlk maçta Benfica kendi sahasında Fenerbahçe\'yi 1-0 mağlup etmişti.

HAKEMLER: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif, Ayew, Giuliano, Valbuena, Alper

BENFICA: Vlachodimos, Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Fernandes, Cervi, Salvio, Castillo.