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Spor

Fenerbahçe - Benfica maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş karşılaşması öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu

14 Ağustos 2018 22:57

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş karşılaşması öncesinde iki takımın ilk 11\'leri belli oldu.
Ülker Stadyumu\'nda oynanacak rövanş mücadelesi saat 21.00\'de başlayacak. İlk maçta Benfica kendi sahasında Fenerbahçe\'yi 1-0 mağlup etmişti.
HAKEMLER: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif, Ayew, Giuliano, Valbuena, Alper 
BENFICA: Vlachodimos, Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Fernandes, Cervi, Salvio, Castillo.

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