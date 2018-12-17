Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçından notlar

Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u konuk etti. Ülker Stadyumu\'nda saat 20.00\'de başlayan maçta hakem Fırat Aydınus düdük çaldı.

Ersun Yanal, 2013-2014 sezonu 34\'üncü haftasında Kayserispor ile oynanan maçtan sonra yeniden sarı lacivertli takımın başında yer aldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta oynanan Akhisarspor maçına göre 2 değişiklik yaptı. Yanal, Şener ve Barış\'ın yerine sakatlıkları sona eren Ayew ile Valbuena\'ya forma verdi.

ERSUN YANAL\'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal\'ın 57\'nci doğum günü kutlandı. Erzurumspor maçı öncesinde başkan Ali Koç, yöneticiler ve futbolcuların yer aldığı kutlamada Yanal, kendisi için alınan pastayı kesti.

Öte yandan 1683 günlük hasreti sonlandıran Yanal\'a statta bulunan taraftarlardan büyük destek geldi. Sarı lacivertli taraftarlar Yanal\'a yaptıkları tezahüratlar ile sevgi gösterilerinde bulundu. Yanal da tezahüratları karşılıksız bırakmamak adına taraftarları alkışladı.

SARI LACİVERTLİLERDE 7 OYUNCU EKSİK

Fenerbahçe\'de BB Erzurumspor maçı öncesinde 2 oyuncu cezası sebebiyle, 5 oyuncu da sakatlıkları bulunduğu için forma giyemedi.

Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Frey, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Yiğithan Güveli ve Alper Potuk ile cezalı olan Jailson ve Soldado, Erzurumspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bıraktı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe ile Erzurumspor arasında oynanan maça iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Sarı lacivertli taraftarların dışında Erzurumspor taraftarları da kendilerine ayrılan yerleri doldurdular.

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