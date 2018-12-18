Fenerbahçe - BB Erzurumspor: 2-2

Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA)

STAT: Ülker

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mehmet Ekici (Dk. 68 Benzia), Eljif Elmas, Ayew (Dk. 88 Reyes), Valbuena (Dk. 72 Barış Alıcı), Slimani

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Tolga, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, Kone (Dk. 46 İbrahim), Taylan, Özer (Dk. 46 Emrah Başsan), Erhan (Dk. 82 Thy), Sunu

GOLLER: Dk. 18 Ayew, Dk. 27 Skrtel (Fenerbahçe) - Dk. 48 Emrah Başsan, Dk. 90+2 Thy (BB Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Lokman, Egemen (BB Erzurumspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u konuk etti. Ülker Stadyumu\'nda oynanan karşılaşma 2-2\'lik eşitlik ile son buldu.

7\'nci dakikada Eljif\'in ceza sahası içinde Slimani\'ye indirdiği topta Cezayirli futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

11\'inci dakikada Valbuena\'nın pası ile ceza sahası içinde buluşan Slimani\'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.

18\'inci dakikada Eljif\'in pası ile sağ kanatta savunmanın arkasında topla buluşan Isla ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Ayew\'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

27\'nci dakikada Valbuena\'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde topla buluşan Skrtel\'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

36\'ncı dakikada Eljif\'in pası ile ceza sahası içinde buluşan Valbuena\'nın şutunda kaleci Sehic topu 2 hamlede kontrol etti.

48\'inci dakikada Sunu\'nun yerden ortasında ceza sahası içinde bulunan Emrah Başsan\'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

53\'üncü dakikada Slimani\'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valbuena, meşin yuvarlağı tekrar Slimani\'ye gönderdi. Uygun durumda vuruşunu yapan Slimani\'nin şutu yandan auta çıktı.

57\'nci dakikada Valbuena\'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet Ekici\'nin sert şutu yandan auta gitti.

63\'üncü dakikada Valbuena\'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eljif\'in vuruşunda top auta çıktı.

69\'uncu dakikada Valbuena\'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Slimani\'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

70\'inci dakikada Eljif\'in ara pasında topla buluşan Ayew, kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldı. Ayew\'in yerden vuruşunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

83\'üncü dakikada Benzia\'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Eljif\'in vuruşunda top savunmadan geri döndü. Eljif, dönen topa bir kez daha şut çekti ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

90+2\'nci dakikada Sunu\'nun yerden ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde sol çaprazda topu önünde bulan Thy\'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşma 2-2\'lik skorla sona erdi.

FENERBAHÇE\'DEN SONER ERGEN İÇİN KAN ANONSU

Fenerbahçe Kulübü, BB Erzurumspor mücadelesinin ardından Ülker Stadyumu\'nda kan bağışı çağrısında bulundu.

Yapılan anonsta, tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan sarı lacivertli taraftar Soner Ergen için Kartal Adliyesi\'nin yakınında bulunan Kızılay merkezine kan bağışı yapılması istendi.

(FOTOĞRAFLI)